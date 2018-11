L'amour existe encore...

Malgré les défis, les épreuves et le rythme effréné auxquels ils sont confrontés, certains amoureux ont choisi de faire front commun et de vivre ensemble le plus longtemps possible.

Voici neuf couples québécois bien connus à l'écran qui prouvent que le temps ne peut venir à bout de leur amour.

Michel Côté et Véronique Le Flaguais

La communication. Voilà ce qui fait que Michel Côté et Véronique Le Flaguais se dirigent vers un demi-siècle d'amour. Ne craignant pas de passer du temps ensemble, les deux acteurs ont réussi à conjuguer des carrières sous la lumière des projecteurs remplies de succès à l'écran – mais aussi sur les planches (impossible d'oublier Broue!) – à une vie de famille aux côtés de leurs deux garçons, Maxime et Charles. Ensemble, ils ont bâti un couple fort et une famille aimante; chacun de leur côté, ils ont pu mener une carrière à leur image.

Pierre Curzi et Marie Tifo

Le tournage du film politique québécois Lucien Brouillard a été le théâtre du début d'une grande histoire d'amour: celle de Pierre Curzi et Marie Tifo, amoureux depuis maintenant plus de 35 ans. Alors que monsieur avait connu les joies de la paternité deux fois et que madame avait accouché une fois avant cette rencontre, ils ont tout mis en place afin de former, dans le respect, une famille recomposée qui a passé le test du temps. En plus de leurs accomplissements sur scène et devant les caméras, ainsi que leurs apparitions sur les tapis rouges, ils ont aussi été liés dans le monde de la politique.

Gilles Renaud et Louise Turcot

Il y a plus de 25 ans, Gilles Renaud et Louise Turcot, déjà des acteurs expérimentés à la télé, mais aussi au théâtre, sont tombés amoureux. S'ils ont travaillé ensemble devant les caméras du téléroman Le grand remous à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ce n'est que plus tard qu'ils ont décidé de se lancer dans l'aventure du couple, alors qu'ils étaient tous deux parents de trois enfants. À 74 ans, ils sont toujours ensemble. Ils ont récemment eu le plaisir de vivre une courte idylle pour le téléroman Mémoires vives.

René Simard et Marie-Josée Taillefer

Pour René Simard, l'industrie du spectacle n'a plus de secret. La scène, la musique, la télé; ses réalisations sont nombreuses. Marie-Josée Taillefer, c'est plutôt l'univers de la bouffe qu'elle connaît sur le bout de ses doigts, ayant notamment animé plusieurs rendez-vous culinaires. Ensemble, ils savent très bien ce qu'est l'amour et la famille. Mariés depuis plus de 30 ans et parents de deux enfants, ils ont trouvé la recette du bonheur en couple: être fier des accomplissements de sa douce moitié. S'ils gagnent leur vie différemment, ils s'impliquent conjointement dans plusieurs causes, dont la Fondation Sourdine.

Louis Morissette et Véronique Cloutier

Il y a plus de 15 ans naissait un des couples les plus puissants du showbiz québécois. Louis Morissette et Véronique Cloutier sont aujourd’hui les parents de trois enfants – Delphine, Justin et Raphaëlle –, ont leur propre fondation et, en plus de tous les projets télé dans lesquels ils sont grandement impliqués, ils se sont suffisamment fait confiance afin de présenter un spectacle sur leur couple, Les Morissette, véritable succès de l’humour dont plus de 200 000 billets ont trouvé preneur. Toujours amoureux, ils ont renouvelé leurs vœux à Las Vegas en 2017, après cinq ans de mariage.

Charles Lafortune et Sophie Prégent

Ils enchaînent les succès à la télé, lui comme comédien, animateur et producteur, elle en tant que comédienne. Elle est aussi présidente de l'Union des artistes. Bref, Charles Lafortune et Sophie Prégent ne chôment pas. Les fiers parents de Mathis sont amoureux depuis plus de 15 ans, mariés depuis 2005. C'est grâce à l'émission estivale Tôt ou tard, dont il a pris les rênes en 2000, que Charles Lafortune a rencontré celle qui faire encore battre son cœur, car Sophie Prégent y a agi à titre de chroniqueuse. Tapis rouge, plateaux télé, entrevues; ce ne sont pas les occasions qui ont manqué au couple pour s'envoyer des fleurs.

Mario Dumont et Marie-Claude Barrette

Populaires visage du petit écran, Mario Dumont et Marie-Claude Barrette s’aiment depuis maintenant presque 30 ans. Collés sur l’actualité et les gens, ils parlent d’enjeux de société, mais aussi d’épreuves personnelles et de résilience. Le chroniqueur du Journal de Montréal et animateur de l’émission à son nom sur LCN/TVA a fondé une famille avec celle qui pilote depuis longtemps le talk-show matinal Deux filles le matin, aussi à TVA. Leurs trois enfants – Angela, Charles et Juliette – devenus grands, les amoureux savent qu’ils doivent penser encore plus à eux en tant que couple.

Sébastien Delorme et Julie Perreault

L'histoire d'amour entre les comédiens Sébastien Delorme et Julie Perreault remonte à la toute fin des années 1990. Leur recette pour que la flamme brûle toujours? Passer du temps ensemble et se voir tous les jours, bien que leurs projets au petit écran ne sont pas les mêmes (outre Les jeunes loups). Partageant leur vie depuis tout près de 20 ans, les deux vedettes de la télé sont les fiers parents d'un garçon et une fille, respectivement prénommés Thomas et Élisabeth. Aussi acteur, leur fils souhaite d'ailleurs suivre leurs traces.

Jean-François Lépine et Mireille Deyglun

Loin des yeux, loin du cœur? Pas pour Jean-François Lépine et Mireille Deyglun qui sont mariés depuis maintenant près de 30 ans. L'ancien journaliste et l'actrice ont passé beaucoup de temps dans des villes différentes, à négocier avec des carrières et des horaires n'allant pas de pair, mais cela ne les a pas empêchés de vivre une belle histoire. Quand ils se sont connus, ils savaient ce qui les attendait et se sont préparés à ne pas toujours être collés l'un à l'autre. De leur union sont nés deux enfants, Félix et Sophie.