Après le crash de Jipé Dalpé

L’auteur-compositeur-interprète Jipé Dalpé lançait lundi son troisième album, Après le crash, à la salle Le Ministère, à Montréal.

Très évocateur, le titre de l’opus réfère au grave accident de voiture subi par le chanteur et trompettiste à l’été 2015, année à laquelle remonte sa dernière offrande, le EP L’homme allumette.

Jipé Dalpé décrit Après le crash comme son disque «le plus significatif et le plus abouti» à ce jour, porteur d’un son plus rock que ses précédents projets.

L’artiste s’est entouré de collaborateurs chevronné pour donner corps à Après le crash. Ariane Moffatt a coréalisé trois pièces et signe les musiques de deux chansons, dont l’une, Combien d’étoiles, où elle joint sa voix à celle de Jipé Dalpé.

Quelques membres du groupe Galaxie, dont Olivier Langevin, François Lafontaine et Pierre Fortin, de même que Marie-Pierre Arthur et David Goudreault, ont également participé au processus créatif.

Un premier extrait de Après le crash, L’attentat, assorti d’un vidéoclip, avait été dévoilé en début d’année.

Après le crash est en vente sur toutes les plateformes depuis vendredi dernier.