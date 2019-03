L’autre soir à Saint-Jérôme

L’autre soir dans un aréna de Saint-Jérôme, le plus beau sport au monde était franchement laid. Le racisme, dans sa forme la plus décomplexée, a rugit en groupe devant une foule coupable de son inaction.

Maintenant que Jonathan Diaby s’est exprimé à Tout le monde en parle, ainsi que dans une lettre ouverte, la poussière retombe tranquillement. C’est l’occasion d’agir sur ce qui se passe depuis longtemps dans nos arénas.

Ce qu’on a vu, c’est d’abord un homme qui se tient solidement debout face à la bêtise humaine. Je dis solidement, car pour l’avoir déjà affronté sur la glace à quelques reprises, je peux vous garantir qu’il donnait de solides mises en échec. Mais ça, c’est une autre histoire...

Bref, je disais que l’heure est maintenant à l’action plutôt qu’à la réflexion, car ce qui s’est passé à Saint-Jérôme la semaine dernière est loin d’être un acte isolé ou celui d’un loup solitaire. C’est plutôt ce que vivent ceux qui sont « différents » sur les glaces des quatre coins de la province.

La semaine dernière, Jonathan Diaby écrivait avec justesse que cette soirée était digne de 1920. À vrai dire, quelqu’un qui a fréquenté autant soit peu les arénas sait que l’ambiance est toujours digne des années 20.

Des parents, des entraîneurs, des joueurs et des partisans expriment sans retenue les pires injures qu’on disait à cette époque. Comme si les portes coulissantes des arénas étaient une machine à reculer dans le temps et rendaient légitimes les pires calomnies.

Et convenons-en : le phénomène de la « porte d’aréna » comme la décrit le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) est un phénomène profondément réel. La barbarie s’y invite plus souvent qu’autrement, laissant dans le stationnement les fondements de notre Code criminel.

Ne vous méprenez surtout pas. Le hockey est un sport magnifique où on y apprend le dépassement de soi, la discipline, l’effort et le travail d’équipe. Malheureusement, ça ne s’arrête pas là ; c’est aussi un milieu rétrograde, raciste et homophobe.

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe nationale de soccer française, a déjà dit que le sport n’avait pas de couleur. C’est faux pour notre sport national. Le hockey en a une : il est blanc et hétérosexuel. Il stigmatise tellement la différence que les insultes sexistes, homophobes, racistes ou xénophobes sont normalisées, voir acceptées, lorsque les gants sont enfilés.

Or, si la société a évolué pour le mieux depuis 1920, celle de notre sport national est restée figée dans le temps.

En réaction aux insultes racistes que Diaby a reçues, la LNAH a donc pris la décision de renforcer la sécurité dans les arénas, d’expulser les partisans aux propos racistes et d’y faire passer des messages de tolérance zéro durant les parties. C’est un pas dans la bonne direction.

Maintenant, que fera Hockey Québec ? Car si le racisme ordinaire existe dans les ligues professionnelles, il s’exprime également dans le hockey mineur. Parfois même avec plus de virulence. Parlez-en aux joueurs autochtones.

Hockey Québec a la responsabilité d’offrir aux jeunes un environnement exempt d’un racisme et de stigmatisation, eux qui n’ont jamais vraiment réussi à protéger nos enfants face aux dérives parentales et pédagogiques qu’on retrouve depuis trop longtemps dans les arénas.

Personnellement, je me souviens de la fois qu’un de mes coéquipiers s’est fait insulter à propos de sa couleur de peau durant une partie sous le regard amusé des arbitres et des parents. Personne ne s’en formalisait, car ce n’était qu’une manière « normale » de déconcentrer un jeune homme de sa partie.

Ah ! Sans oublier toutes les insultes homophobes que tout le monde se lançait sur la patinoire, comme si c’était quelque chose de tout à fait normal.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi aucun joueur professionnel n’a jamais affirmé ouvertement son homosexualité ? Vous êtes-vous déjà questionné à savoir pourquoi il y avait si peu de joueurs noirs dans la LNH ?

Que ce soit des parents qui se battent dans les estrades, des enfants étouffés par la pression, des entraîneurs qui engueulent tout ce qu’ils peuvent ou bien des injures racistes et homophobes, il y a quelque chose qui cloche dans les arénas au Québec.

Et cela doit cesser rapidement. Aux organisations d’édicter des règles claires; aux spectateurs de sortir de leur silence quand des comportements grossiers et dégradant se déroulent sous leurs yeux; aux joueurs de se tenir debout et de dénoncer les Québécois des années 20.