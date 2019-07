Le baseball majeur pleure la mort de Tyler Skaggs

Le décès de Tyler Skaggs, lundi, a laissé un vide immense dans la vie des proches du lanceur des Angels de Los Angeles en plus de créer une onde de choc dans le baseball majeur, qui n’a pas fini de pleurer son départ.

Le gaucher de 27 ans a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel où l’équipe résidait en prévision d’une série de quatre matchs au domicile des Rangers du Texas.

La police locale a indiqué qu’elle ne soupçonnait pas pour l’instant qu’un crime ait été commis, ni que Skaggs se soit enlevé la vie

«Je suis en état de choc, a dit le directeur général des Angels, Billy Eppler, au quotidien "Orange County Register". C’est une tragédie pour son épouse, Carli, sa mère, Debbie, et son père, Dan, ainsi que pour les Angels. Ce jeune homme a touché la vie de plusieurs personnes. Nous allons voir dans les prochains jours à quel point il a eu un impact sur les gens.»

«Nous t’aimons, 45»

Le joueur vedette des Angels Mike Trout connaissait Skaggs depuis longtemps. Les deux hommes avaient d’ailleurs été repêchés la même année, en 2009, par la formation californienne, Trout 25e et Skaggs 40e au total.

«Les mots me manquent pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons en ce moment, a écrit Trout sur son compte Instagram. Toutes nos pensées et nos prières accompagnent Carli et la famille. Nous allons nous souvenir de lui comme d’un excellent coéquipier, d’un ami et d’une personne qui restera à jamais dans nos cœurs. Nous t’aimons, 45 [Skaggs portait le numéro 45].»

Des sentiments partagés par Eppler. «Il était adoré par ses coéquipiers, les entraîneurs, l’état-major, les propriétaires, tout le monde, a affirmé le DG. Tout le monde aimait côtoyer Tyler.»

Les Rangers solidaires

Le match qui devait avoir lieu lundi entre les Angels et les Rangers a évidemment été reporté. Les trois autres duels de la série devraient être disputés comme prévu.

Le gérant de l’équipe texane Chris Woodward a indiqué que la nouvelle du décès de Skaggs avait affecté plusieurs des membres de son organisation.

«Il y avait des gars qui étaient très émotifs, a-t-il raconté. Il y a des gars qui le connaissaient. [Jesse Chavez] a joué avec lui à Los Angeles. Certains d’entre eux étaient sous le choc... C’est déchirant.»

«J’ai posé des questions pour savoir un peu quel genre d’homme il était et tout le monde n’avait que de belles choses à dire, a ajouté Woodward. C’est horrible qu’il ne soit plus parmi nous.»