Le bonheur de l'adoption

Malgré un processus pouvant s'avérer long, complexe et frustrant, l'adoption est un immense cadeau de la vie qui transforme à jamais la vie des enfants, mais aussi celle des parents.

Plusieurs vedettes québécoises peuvent en témoigner.

Gino Chouinard

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Jeune quinquagénaire, l’animateur de «Salut Bonjour» Gino Chouinard fêtera ses 30 ans de carrière en télé ce printemps. Celui qui tient les rênes de l’émission matinale de TVA depuis maintenant 12 saisons a une vie amoureuse et familiale aussi stable. Malgré son réveil aux aurores, il partage sa vie avec Isabelle Gauthier depuis plus de 20 ans. Lui et sa douce sont également les fiers parents de deux enfants adoptés sur le continent asiatique. En 2008, ils ont recueilli Marilou en Chine. Deux ans plus tard, ils se sont tournés vers le Vietnam afin de prendre sous leur aile le petit Nathan.

Jean-Michel Anctil

Photo Philippe-Olivier Contant / Agence QMI

Actuellement en tournée pour son quatrième spectacle solo et en vedette du nouveau drame de Denis Côté «Répertoire des villes disparues», Jean-Michel Anctil combine un parcours professionnel bien rempli et un quotidien chargé. Seul homme à la maison, l’humoriste en couple avec Brigitte Drapeau depuis de nombreuses années est un papa qui connaît les rouages de l’adoption. Plusieurs fois, il s’est rendu en Chine, ce qui lui a permis de se bâtir une famille au sein de laquelle vivent ses trois filles prénommées Laurie, Marianne et Charlie, maintenant adolescentes ou jeunes adultes.

Guylaine Tremblay

Photo le Journal de Montréal, Ghyslain Lavoie

La vie de l’une des comédiennes préférées du public québécois a changé du tout au tout quand la directrice de l’orphelinat de Taïwan s’est rendue au Québec pour lui présenter ses deux filles, Juliane et Marie-Ange. Contrainte de respecter ses engagements au théâtre, elle a pu serrer des deux enfants – ayant aujourd’hui atteint l’âge adulte – à l’aéroport. Afin de découvrir le pays qui a vu naître sa progéniture, elle a mis les pieds en Chine au printemps 2017 avec son conjoint Christian Lebel. En campant l’un de ses rôles les plus connus, Annie Séguin dans «Annie et ses hommes», Guylaine Tremblay avait aussi adopté une fille avec son amoureux à l’écran, Denis Bouchard.

Benoît Brière

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Depuis maintenant trois décennies, Benoît Brière est en couple avec Christine Harvey, une violoncelliste professionnelle. Son rôle de père ne date pas d’hier non plus, car il y a deux filles très présentes dans sa vie: Léa et Tali. S’approchant du passage à l’âge adulte, ces dernières sont nées au Vietnam. Mais elles ont bien plus en commun que leur pays d’origine et leurs parents adoptifs, car elles ont été recueillies au même orphelinat et élevées par la même nounou! Pour couronner le tout, elles partagent une passion pour la musique, elles qui savent jouer du violon et du piano.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

C’est un condensé d’émotions qui a bouleversé l’existence de France Beaudoin de 2004 à 2006. Et toutes grandement positives. D’abord, en 2004, elle a épousé l’homme de sa vie, Vincent Graton, alors déjà papa de deux enfants issus de son union avec la comédienne Geneviève Rioux. Puis, dès l’année suivante, les jeunes mariés se sont envolés pour la Chine, profitant des possibilités liées à l’adoption internationale, devenant officiellement les parents d’une fille prénommée Juliette. Comble de bonheur, l’animatrice a connu les joies de la maternité et a donné naissance à son garçon, Théo, en 2006. Que de changements!

Josélito Michaud

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Lui-même adopté jeune – il dévoile des pans de son enfance avec son livre «Dans mes yeux à moi» et la minisérie «Olivier» –, Josélito Michaud a poursuivi dans cette voie en devenant papa d’Antoine et Yasmeena, un garçon et une fille originaires du Vietnam. Afin de garder vivantes les origines de ses enfants qu’il a eus avec Véronique Béliveau, son amoureuse de quelque 25 ans, il a créé Les Productions Minh Thao avec les prénoms de sa progéniture à la naissance. C'est sa compagnie qui à l’origine du succès du rendez-vous d’entrevues «On prend toujours un train pour la vie».

François Massicotte et Bianca Longpré

PATRICK SÉGUIN/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

François Massicotte avait déjà goûté aux joies de la paternité quand il a rencontré la blogueuse Bianca Longpré. Mais pas de la même façon. Avec celle qui se plaît à se faire appeler la «Mère indigne», l'humoriste a décidé d'ouvrir les portes de sa maison à Mély et Ricci, deux enfants de 18 et 12 mois du Centre jeunesse de Montréal. C'est en 2015 que les deux artistes ont officiellement délaissé le titre de famille d'accueil pour celui de parents. Puis, après une longue attente, le couple a enfin pu prendre dans ses bras Billy, un bébé naissant adopté au Québec, en 2016.

Joël Legendre

FRÉDÉRIC AUCLAIR/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

Même s'il n'était pas en couple quand le désir d'adopter un enfant s'est fait sentir, Joël Legendre a pu réaliser son rêve de devenir père en 2004 quand on lui a confié Lambert, un petit garçon vivant en Chine. Grâce à un programme de courte durée pour les parents célibataires, l'animateur a vécu l'expérience d'une vie, se rendant en Asie avec sa mère afin de connaître les joies de la paternité. Dix ans plus tard, alors en couple avec Junior Bombardier, son clan s'est grandement agrandi quand il est devenu papa de jumelles, Anaïs et Marion, nées d'une mère porteuse.

Pascale Montpetit

PHOTO PATRICK SÉGUIN/AGENCE QMI

L'actrice Pascale Montpetit avait presque 50 ans quand son existence a pris un tout nouveau sens. Souhaitant être mère, mais voulant s'éloigner de la grossesse, elle s'est tournée vers l'adoption, la plus belle chose qu'elle a réalisée au cours de sa vie, a-t-elle déjà avoué. Il y a près de 10 ans, elle s'est rendue à Saigon, au Vietnam, pour y faire la connaissance de sa fille, Clara. Une véritable révélation. Son nouveau rôle de maman ne l'a pas empêchée de découvrir le monde, elle qui a notamment visité la Martinique avec sa fille, un voyage immortalisé pour l'émission «Partir autrement en famille».