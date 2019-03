Le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal «dérange», affirme l’inspectrice générale Brigitte Bishop

Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal «dérange», a avancé la titulaire du poste, Brigitte Bishop, au lendemain du dévoilement de son rapport annuel.

L’inspectrice générale du BIG a soutenu, lors d'une entrevue accordée à QUB radio mardi, que son travail fait des mécontents. «On le sent», a-t-elle laissé tomber, tout en soulignant que le BIG «est là pour rester».

Selon Mme Bishop, les adversaires du Bureau tentent de déstabiliser ce dernier. «Jamais les faits sont contestés, mais on va autour, on tente un peu de remettre en question nos façons de faire [...]. On commence à le sentir, il y a du murmure», a expliqué l’inspectrice lors de son passage à l’émission «Trudeau le midi».

Augmentation des dénonciations

Selon le rapport annuel du BIG, déposé lundi après-midi dans le cadre de l’assemblée mensuelle du conseil de ville de Montréal, le nombre de dénonciations faites auprès du Bureau de l’inspecteur général a connu une légère croissance par rapport aux deux dernières années. De plus, les élus sont plus nombreux à s’adresser au BIG.

En tout, 275 dénonciations ont été reçues, 140 dossiers ont été ouverts et on dénombre 21 dossiers de vigie.

Le mandat du BIG est de surveiller les processus d’octroi des contrats et l’exécution de ceux-ci à la Ville de Montréal.

