Le casse-tête des subventions pour véhicules électriques

À la suite des récentes annonces des différents gouvernements, l’achat d'une voiture électrique pourrait devenir tentant. Mais attention: mettre la main sur ces fameuses subventions n'est pas si simple pour le moment.

À LIRE AUSSI: Garanties des véhicules électriques: difficile de s'y retrouver, selon CAA-Québec

À LIRE AUSSI: Un nouveau rabais pour les véhicules électriques

Aujourd’hui, un consommateur peut obtenir de Québec une subvention allant jusqu'à 8000 $ pour un véhicule neuf et jusqu'à 4000 $ pour un véhicule d'occasion 100 % électriques. Le gouvernement Legault a d’ailleurs annoncé dans son budget qu’il reconduisait ces sommes pour les deux prochaines années.

De son côté, Ottawa a annoncé dans son dernier budget qu’il verserait une subvention allant jusqu'à 5000 $ sur l'achat d'un véhicule neuf de moins de 45 000 $. Le problème, c’est qu’on ignore encore quand cette mesure entrera en vigueur.

Cela veut dire qu’à terme, les consommateurs pourraient théoriquement cumuler jusqu'à 13 000 $ de subventions pour une voiture électrique neuve.

Chez Bourgeois Chevrolet de Rawdon, le plus gros vendeur de véhicules électriques au Canada, on retrouve un stock de plus de 300 véhicules électriques dont le tiers vient de l'Ontario, qui n'offre plus de subvention. Malheureusement pour ce concessionnaire, la plupart des clients reportent leurs achats.

«Une annonce comme ça, normalement, ça va augmenter les ventes, soutient Hugo Janson, copropriétaire du concessionnaire. Là, ce que ça fait, c'est l'effet contraire. Normalement, en mars, avril, on va livrer environ 50 ou 60 voitures électriques par mois. Puis, là, actuellement, on en a livré peut-être une dizaine.»

Même confusion à Québec chez les fonctionnaires de l'organisme qui doit réviser les critères pour les véhicules d'occasion.

«Normalement, ça se terminait le 31 mars 2019, ajoute M. Janson. Puis ils n'étaient même pas au courant que c'était prolongé.»

Le conseil de spécialistes, pour le moment: attendez plutôt que tout ce monde sorte du brouillard avant d'acheter votre véhicule vert.