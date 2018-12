Le CRTC veut forcer les fournisseurs à bloquer les appels indésirables

GATINEAU – Le CRTC demande aux fournisseurs de services de télécommunication offrant des services de téléphonie de mettre en œuvre un système de blocage des appels au niveau de leurs réseaux d’ici un an.

La mesure permettra aux Canadiens d’avoir un niveau de protection supplémentaire et s’inscrit dans le cadre d’action prise par le CRTC pour lutter contre les appels indésirables et les appels non sollicités.

Ainsi, les appels dont l’information d’identification de l’appelant dépasse 15 chiffres ou n’est pas conforme à un numéro qui peut être composé (p. ex. 000-000-0000) seront bloqués avant que les consommateurs soient joints.

Les fournisseurs ont jusqu’au 19 décembre prochain pour se conformer cette nouvelle directive.

«Nous sommes persuadés que cette dernière décision contribuera à réduire le nombre d’appels illicites auxquels les Canadiens sont confrontés régulièrement, a souligné Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC. Un système de blocage des appels leur offrira un niveau de protection supplémentaire, tout en veillant à ce qu’ils continuent de recevoir des appels légitimes, et encouragera les fournisseurs à poursuivre leur travail sur cette question.»

Le CRTC a déjà ordonné aux fournisseurs de faire le suivi du nombre de plaintes de clients qu’ils reçoivent au sujet des appels indésirables.