Le Denis nouveau...

La transformation de Denis Coderre est inspirante... mais cache-t-elle quelque chose?

Non mais vous avez vu Denis Coderre aux Expos cette semaine? Cet amateur de baseball devant l’éternel avait fière allure! Oh qu’il avait l’air en forme l’ancien maire de Montréal. Souriant, affable, les poignées de main...

Il est encore très populaire Denis Coderre.

Je faisais remarquer sur Twitter que la transformation physique de Denis Coderre, sa perte de poids, était quelque chose d’inspirant pour tous les Québécoises et les Québécois qui aspirent à de meilleures habitudes de vie. Et ils sont nombreux. À la blague, un usager m’a répondu que ce n’était plus « Denis », mais bien « Demi » Coderre.

Même l’ex-maire l’a aimée celle-là.

Il y a quelques années, je disais la même chose du docteur Gaétan Barrette. Ces figures publiques qui se transforment sous nos yeux en adoptant de saines habitudes de vie, qui s’attèlent à la difficile tâche de perdre du poids, peuvent servir de modèles.

Pas rare le surplus de poids...

Il faut le rappeler, le surplus de poids, surtout chez les hommes, est une problématique bien réelle. Selon les fichiers de microdonnées à grande diffusion de 2013-2014 de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada, au Québec, c’est plus de 60% des hommes de plus de 18 ans qui montrent un surplus de poids.

En 1987, le surplus de poids touchait un adulte sur trois au Québec. En 2015, cette proportion avait grimpé à 50%, soit un adulte sur deux. Une réelle problématique de santé publique quand on considère les conséquences du surplus de poids pour la santé en général.

Voilà pourquoi il m’est si important de souligner la transformation de Denis Coderre, mais aussi celle de nombreux hommes, de mon âge, dans mon entourage, qui font le même choix que les Coderre et Barrette, celui du changement de leurs habitudes de vie afin de retrouver un poids santé.

Le Journal de Québec

La politique dans le sang

Pour être bien honnête, ce « Denis nouveau » pourrait bien nous cacher un petit quelque chose. Batailleur, travailleur infatigable, Coderre a l’air de quelqu’un qui prépare un comeback.

« Comme Elvis en 68! » dirait mon philosophe préféré, Phil Électrique, mon grand chum électricien.

L’ancien journaliste et ministre Pierre Duchesne me faisait remarquer qu’il se pourrait bien que Denis Coderre soit en préparation « pour une autre compétition ». La joute politique en somme.

Municipal? Provincial? Fédéral?

En entrevue au micro d’Alain Gravel à la Première chaine de Radio-Canada en novembre dernier, Denis Coderre avait exclu un retour en politique provinciale ou fédérale.

Il n’avait toutefois pas fermé la porte à un retour à la politique municipale.

En 2018, quelques signaux ont pointé vers une baisse de popularité marquée de la mairesse Valérie Plante. Sans réelle figure d’opposition pour lui faire ombrage, ou la contester dans les intentions de vote, la mairesse de Montréal a tout de même piqué du nez et son taux d’insatisfaction à atteint 60% en 2018.

Des chiffres que Denis Coderre doit connaître. Par cœur.

On notera aussi que le nom de Denis Coderre a été mentionné plus tôt cette année dans les cercles libéraux provinciaux comme successeur potentiel de Philippe Couillard à la tête de ce parti.

L’ex-ministre libéral fédéral n’a pas voulu commenter.

Peu importe où il aboutira, m’est avis que ce pur-sang de la politique n’a pas dit son dernier mot. N’écartons rien pour le moment, mais je suis certain que le « Denis nouveau » remontera dans le ring de la politique.

En meilleure forme que jamais.