Le développement de Death Stranding «très légèrement» en retard, selon Kojima

Aurons-nous finalement le plaisir de jouer à Death Stranding en 2019? Si plusieurs en doutaient, sachez que son concepteur Hideo Kojima affirme que le jeu en développement ne sera que «très légèrement» en retard sur sa fenêtre de sortie initiale.

Dernière victime du perfectionnisme légendaire de Kojima, Death Stranding serait assez avancé pour que son scénario soit jouable d’un bout à l’autre, mais son exigeant créateur ne serait toujours pas pleinement satisfait.

En entrevue avec J-Wave, le fondateur de Kojima Productions soutient que le jeu n’est toujours pas prêt à passer à la phase du polissage final, notamment en raison de son monde ouvert, plus long à mettre au point qu’une aventure linéaire.

Après avoir laissé entendre que Death Stranding sortirait probablement avant, puis pendant 2019, Kojima ne s’est pas commis à nouveau sur une possible date de sortie du jeu sur PlayStation 4. On ne sait donc toujours pas précisément quand on pourra mettre la main sur le mystérieux jeu d’aventure.

Un échéancier interne serait toutefois en place, selon le créateur de Metal Gear Solid, poussant l’équipe à travailler efficacement et à prioriser le développement de certains aspects du jeu.

Jouerons-nous un jour à Death Stranding? Il faut croire que oui, mais il est difficile de dire quand. Il est au moins rassurant de constater que Kojima favorise une fois de plus la qualité plutôt que la rapidité.

C’est déjà ça de pris!