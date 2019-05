Le directeur intérimaire de la DPJ de l'Estrie se familiarise avec ses nouvelles fonctions

Le directeur intérimaire de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie, nommé dans la foulée de la mort d'une fillette violentée à Granby, révise actuellement tous les dossiers en cours de l'organisme, qui reçoit de plus en plus d'appels.

Alain St-Pierre, nommé le 2 mai en remplacement d'Alain Trudel, qui s'est retiré temporairement de son poste, a parlé publiquement pour la première fois mardi à TVA Nouvelles des défis auxquels fait face la DPJ de l'Estrie.

Le nouveau directeur n'a pas souhaité commenter le dossier de la mort tragique de la petite fille de 7 ans qui a secoué le Québec à la fin avril, en raison des enquêtes et du processus judiciaire en cours.

Déjà, pas moins de 1300 dossiers sont en attente du côté de la DPJ de l'Estrie. «On est engagé dans une opération de révision de tous les enfants pour s'assurer que tous les enfants sous notre responsabilité sont bien protégés», a confié M. St-Pierre en entrevue à TVA Nouvelles.

Le nombre de cas dénoncés explose aussi. «On reçoit, en moyenne, 162 signalements par semaine, donc près de 40 de plus qu'en temps normal», a précisé le responsable, en évoquant un «accroissement phénoménal».

«Il y a plus de vigilance, autant chez les gens qui signalent que chez notre personnel», a poursuivi M. St-Pierre, en indiquant cependant que la hausse du nombre d'appels ne s'est pas traduite pas un plus grand nombre d'enfants pris en charge par la DPJ.

Manque de bras

Le directeur veut maintenant s'attaquer aux listes d'attente, un «problème» à la DPJ de l'Estrie. «Si on veut trouver une raison fondamentale aux listes d'attente, c'est la pénurie de personnel. C'est très difficile de recruter et de garder le personnel. [...] C'est un métier difficile et exigeant», a-t-il confié, en précisant qu'il ne manque pas de fonds dans le système.

«Si on était capable de dépenser tout l'argent qui nous est destiné, notre problème de liste d'attente serait beaucoup moins criant», a-t-il ajouté.

«Tous les enfants qui ont besoin d'une protection immédiate, que ce soit dans un délai de 24 heures ou n'importe quand, jour et nuit; tous ces enfants-là sont protégés sur le champ», a toutefois tenu à rassurer le directeur intérimaire.

La DPJ s'est retrouvée pointée du doigt pour son rôle joué dans le drame de Granby, l'organisme ayant été impliqué dans le dossier de la fillette. Rappelons que cette dernière, qui a succombé à ses blessures à l'hôpital le 30 avril, après avoir été retrouvée en état critique chez elle la veille, aurait péri à la suite de mauvais traitements.

Différentes enquêtes ont été ouvertes en lien avec cette affaire. Dans le cas de l'enquête interne menée au sein de la DPJ de l'Estrie, les conclusions doivent être remises au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, le 30 juin.

- Avec la collaboration d'Anne Préfontaine, TVA Nouvelles