Le Festif! de Baie-Saint-Paul, 10 ans à innover!

Ce que le Québec fait de mieux...

Nous en sommes à ce moment de l’année où plusieurs festivals dévoilent leur programmation. Habitués et curieux tendent l’oreille, espérant y trouver leurs préférés ou quelque chose à découvrir!

Je ne sais pas chez vous, mais vu de La Petite-Nation, où la neige est au sol depuis plus de cinq mois, le dévoilement de la programmation du Festif! De Baie-Saint-Paul a fait le plus grand bien!

Il n’y a pas l’ombre du début d’un commencement de moment de terrasse par ici, la mi-avril entamant à peine à se débarrasser de l’épais couvert de neige.

Pas grave. Mon pays c’est l’hiver... right!

Mon pays, c’est aussi la saison des festivals en été. Et au Québec, on en fait des bons. Partout sur le vaste territoire. De belles histoires de mobilisation de collectivités qui trouvent toutes sortes de façon d’attirer le monde.

Voici un exemple qui vaut la peine d’être connu. Le Festif! de Baie-Saint-Paul.

Photo courtoisie Catherine Boisvert

Festif! 10 ans à innover!

Il y a dix ans de cela, Clément Turgeon, originaire de Baie-Saint-Paul, âgé d’à peine vingt ans, met en œuvre une idée un peu folle; celle de fonder un festival pour attirer les gens dans son boutte!

Passionné de sa région, fan de musique, avec des copains, il organise une première édition somme toute assez modeste. Cinq groupes, une journée et le sentiment d’avoir commencé quelque chose appelé à grandir.

Pour cette première édition, on avait réussi à attirer les Cowboys Fringants, une belle carte de visite! Un tremplin pour la suite.

« Je ne connaissais rien à l’évènementiel dans ce temps-là, on apprenait s’ul tas comme on dit. Pour faire nos frais, j’ai utilisé mes prêts et bourses de l’université! »

Ainsi de suite pendant les quatre premières années. Fallait être visionnaire, des gens dévoués à leur festival, tout le monde bénévole, la main à la pâte, pour accueillir le monde.

Et il est venu, le monde.

Je ne vous dis pas le nombre de gens qui m’ont parlé de la programmation du Festif! Beaucoup de gens qui attendaient avec impatience de savoir ce que l’on proposerait après une édition phénoménale l’été dernier.

Photo courtoisie Catherine Boisvert

Gérer la croissance – rester vrai pour le festivalier

Si la première édition fut modeste, une scène, cinq groupes, une décennie plus tard, de l’aveu même de Clément Turgeon, le site est presque saturé tant ce festival a cru.

Pour le 10e anniversaire du Festif!, on n’y va pas avec le dos de la main morte, croyez-moi! (ça vaut bien un perronisme!)

90 spectacles sur 25 sites différents, le tout dans le décor enchanteur de Baie-Saint-Paul. Surtout, cet événement est devenu un acteur économique et artistique important dans son milieu.

Cinq employés qui oeuvrent à l’organisation du festival, la plupart plus de six mois par année, une douzaine de contractuels et pendant l’événement, plus de 150 personnes embauchées, sans compter les 300 bénévoles essentiels à la réussite d’un événement de cette envergure.

« L’important pour moi, c’est l’expérience globale de ceux qui viennent au festival. Voilà pourquoi il est important de bien gérer notre croissance, de nous assurer qu’on a une structure solide, pour assurer la pérennité de l’événement tout en ne perdant jamais de vue que le plus important c’est l’expérience qu’on vit en tant que festivalier » m’explique Clément Turgeon.

Photo courtoisie Catherine Boisvert

Et la programmation...

Comme tant d’autres, vers 17h hier après midi, j’ai tendu l’oreille au dévoilement de la programmation. Une première pour moi, l’équipe du Festif! a dévoilé le tout, aussi, sur la plateforme Twitter. D’un micromessage à l’autre, j’ai pu faire durer le plaisir.

Quelle ne fut pas ma surprise de constater que l’on avait réussi à attirer le mythique groupe Gogol Bordello! Wow. Un combo sur la grande scène avec un de mes bands préférés, festif à souhait justement, Québec Redneck Bluegrass Project! Quelle soirée que ce sera celle-là!

Clément Turgeon est fier de pouvoir faire découvrir des groupes par l’entremise du festival qu’il organise (avec son équipe, bien sûr). Par exemple, la première au Canada du groupe de Surf rock du Portland en Oregon Guantanamo Baywatch; ou encore le blues Assouf et les rythmes panafricains du groupe Imarhan.

Des découvertes qui intéresseront à coup sûr les festivaliers. Pour ma part, ces spectacles-là sont parmi ceux que j’ai le plus hâte de voir.

Du groupe Les Trois Accords, en passant par Marjo, Luc de Larochellière, Safia Nolin, Lydia Képinski jusqu’à Anonymus et Grimskunk – pour se graffigner les oreilles un peu quand même! – les organisateurs du Festif! ont réussi à concocter une programmation de haut calibre.

Digne d’un jalon important comme celui que représente une décennie de musique en ce si beau lieu qu’est Baie-Saint-Paul.

Chapeau.