Le financement du tramway confirmé «d’une journée à l’autre»

Une annonce officielle pour boucler le financement du projet de tramway et de trambus à 3,3 G $ est imminente, a confirmé le maire de Québec mardi, impatient de régler le dossier avant la pause estivale.

Même s’il ne s’agit plus que d’une simple formalité aux yeux de plusieurs, Régis Labeaume attend toujours une lettre du gouvernement fédéral avant de crier victoire. Une conférence de presse impliquant tous les paliers de gouvernement devrait avoir lieu «d’une journée à l’autre», a fait savoir le maire lors d’une mêlée de presse et lors de la séance du conseil de ville en début de soirée.

La semaine dernière, malgré la conclusion d’une entente de principe entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal – qui a accepté de céder une somme de 800 M$ à la Ville de Québec dans les enveloppes fédérales dédiées au transport collectif – le maire avait fait preuve d’une grande retenue.

«On travaille sur une annonce. Écoutez, j’ai avec moi des lettres de la mairesse de Montréal qui confirme au président du Conseil du trésor que le cas est réglé pour elle; le président du Conseil du trésor qui écrit au ministre Champagne pour lui dire que c’est réglé; on attend la réponse du ministre Champagne et là, on devrait annoncer... Il faut que tout le monde confirme. C’est un peu compliqué légalement alors on devrait annoncer d’une journée à l’autre.»

Invité à Montréal

Le maire de Québec a par ailleurs encensé son homologue de Montréal qui a été «impeccable» avec lui en l’informant au fur et à mesure de ses discussions avec le Conseil du trésor. M. Labeaume a été invité à Montréal pour le point de presse mais il a décliné l’invitation, a-t-il relaté. «J’ai décidé de ne pas y aller. C’était le moment de Mme Plante avec sa ligne rose, elle a fait un gros gain là-dedans».

Plus de détails à venir...