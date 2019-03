Le gaming après 60 ans? Tout est possible!

On oublie souvent que nos parents et grands-parents sont de la génération qui ont fréquenté les arcades et possédé une des centaines de variantes de Pong à la maison.

Notre population est vieillissante et beaucoup de personnes âgées se retrouvent souvent isolées et seules.

Pourquoi ne pas les renouer avec le plaisir du jeu vidéo?

La semaine dernière, on a interviewé une grand-maman de Saint-Eustache qui a été introduite par sa fille au monde du jeu en ligne et à Twitch. Un vrai baume pour notre communauté Twitch au Québec : douce, aimable, authentique et sensible; bref une grand-maman comme on aimerait tous avoir comme «main DPS» dans son équipe de raid.

Pourtant, le phénomène de ces grands-parents gameurs n’est pas nouveau. En voici quelques exemples pour vous donner des idées de projets de retraite!

Shirley Curry

C’est en septembre 2017 qu’apparaît une vidéo d’une grand-maman jouant à Skyrim.

Bien sûr, la magie virale de Reddit a fait son effet, et après qu’un Redditor eut partagé la vidéo, les abonnements sur sa chaîne Youtube explosèrent.

Elle compte maintenant plus de 478 000 fans, et ça ne fait qu’augmenter. Son activité préférée? Se promener - tout simplement! - dans le vaste monde de ce jeu culte.

Cette dame n’en était toutefois pas à ses premiers contacts avec les jeux vidéo.

Elle s’occupe depuis les années 90 et son premier jeu auquel elle a joué n’est nul autre que Sid Meier’s Civilization 2.

Ça ne rajeunit personne tout ça!

Âgée maintenant de 83 ans, elle espère pouvoir assister à la sortie du prochain chapitre d’Elder Scrolls, mais sait que les risques de ne plus être de ce monde sont grandissants. Il y a toutefois une pétition qui roule e n ligne demandant à Bethesda de la rendre «immortelle» et lui créer un personnage à son image.

The Silver Snipers

Vous cherchez une bonne idée de projet de retraite? Formez une équipe d’e-sport professionnel avec vos amis! Si les Silver Snipers peuvent le faire et être commandités, tout est possible!

courtoisie The Silver Snipers

Cette équipe, entraîné par nul autre que Tommy Ingemarsson alias Potti, ancien membre fondateur des «Ninjas in Pyjama» et 10 fois champion du monde à Counter Strike, n’est peut-être pas la meilleure, mais sait se débrouiller.

Formée présentement de trois hommes et deux femmes, âgés de 57 à 75 ans, elle peut battre les petits joueurs les plus futés de la communauté Counter Strike : Global Offensive, les yeux fermés.

Plusieurs membres ont témoigné adoré partager des moments avec ses coéquipiers et jouer des heures, les aidant à relaxer après des journées plus difficiles.

GrndPaGaming

Si je vous disais qu’un ancien plongeur, ayant servi plus de 20 ans dans la US Navy, avait plus de 160 000 fans sur Twitch, me croiriez-vous?

Pourtant, on ne vous ment pas!

La chaîne GrndPaGaming est la preuve vivante que vivre en maison de retraite peut ne pas être ennuyeux!

Ce retraité de 66 ans, collectionneur de coquillages, astronome amateur et qui aime beaucoup cuisiner, est aussi un excellent joueur de Apex Legends et est partenaire Twitch.

Avec plus de 750 abonnés à sa chaîne et plus de 400 personnes qui le regardent lorsqu’il diffuse en direct, il a su faire sa place sur Twitch.

Le jeu vidéo n’a pas d’âge!

C’est fini les excuses, si eux peuvent le faire, vous aussi pouvez devenir les prochains «Le Jeu c’est sérieux!» ou la prochaine «MadameZoum», commandité par la FADOQ! Demandez à vos enfants et vos petits-enfants!