Le gouvernement Legault s'est aplati devant le lobby informatique, dénonce Barrette

Le gouvernement Legault s’est «aplati» devant les puissants lobbys de la bureaucratie et des entreprises informatiques en autorisant la reconduction de généreux contrats avec TELUS, Quadramed et Purkinje, déplore Gaétan Barrette.

«Notre deal-maker national [le premier ministre François Legault] a donné comme consigne à son ministre délégué de se livrer corps, âme et argent à l’entreprise. Ça, en soi, c’est scandaleux», a dénoncé l’ancien ministre de la Santé, aujourd'hui, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le Journal a révélé que le ministre délégué Lionel Carmant a choisi de favoriser le privé en annulant la décision de l’ancien gouvernement libéral, d’opter pour une solution unique et publique de gestion des données pour tout le réseau de la santé. Ce dossier clinique informatisé permet de rendre accessibles en temps réel les informations d'un patient ou des données de laboratoire, par exemple. Le gouvernement Couillard misait sur Cristal-Net, un logiciel maison développé par le CHU de Québec et par une institution publique française.

Gaétan Barrette parle d’un choix scandaleux. Il estime qu’il n’y a que deux gagnants: les compagnies privées et les gestionnaires qui veulent se cacher et éviter d’être comparés aux meilleurs. «Quand je suis arrivé en place, j’ai voulu de la transparence. Pour avoir de la transparence, il faut avoir un système d’information uniforme au Québec, comme dans toutes les grandes organisations», a-t-il lancé.

La facilité et le confort

Il croit que Lionel Carmant et François Legault ont abdiqué, car ils ont choisi «la facilité et le confort».

«Quand j’étais au gouvernement, le lobby dont j’étais l’objet de la part des compagnies d’informatique était infernal. Infernal. Que ce soit les directions d’hôpitaux pour qui la vie est plus simple, et que ce soit de la part des compagnies, c’était infernal», a-t-il noté.

«Tout le monde a tout fait pour qu’il n’y ait pas de système d’information qui soit uniforme. Car c’est la transparence qui permet de dire: tel milieu est performant, tel milieu ne l’est pas», a-t-il expliqué.

M. Barrette s’est étonné que la CAQ ait fait ce choix, alors qu'elle avait fait de la gestion informatique un cheval de bataille lorsqu'elle était dans l’opposition. «J’ai entendu la CAQ vociférer – car il n’y a pas d’autre mot –, particulièrement Éric Caire, comme quoi le gouvernement devait développer de l’expertise. Non seulement on ne la développe pas, mais on l’abandonne. On va se faire prendre en otage et on n’aura aucun gain en termes de gestion», a déploré M. Barrette.

L’ancien ministre dresse un portrait sombre d’un «gouvernement qui s’est aplati devant des lobbys internes et externes». Cette décision permettra aux mauvais gestionnaires de «se cacher» et aux entreprises privées d’engranger les profits. «Ça va faire plaisir aux lobbyistes et aux gens du réseau: on retombe dans l’obscurité et ça va coûter plus cher», a-t-il dénoncé.