Inondations: «Peut-être qu’on n’a pas été assez proactif» admet le scientifique en chef du Québec.

Le scientifique en chef du Québec se demande si le Québec aurait pu être plus «proactif» pour mieux cartographier les zones inondables et prévenir les dégâts.

Avec les nombreuses inondations qui affectent le Québec présentement, plusieurs ont soulevé le fait les cartes des zones inondables du Québec n’étaient ni à jour, ni adéquates. Les municipalités, dont celles de la Communauté urbaine de Montréal , tentent de mettre à jour leurs cartes avec les outils dont elles disposent.

En entrevue à Là-haut sur la colline, Rémi Quirion a expliqué que le nouveau Réseaux d'Inondation intersectoriel du Québec (RIIQ), devrait permettre de mieux cartographier les zones inondables, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Environnement et des municipalités, selon le scientifique en chef.

Changement d'approche pour mieux cartographier les zones à risque.

«On essaie d'avoir une approche plus multidsciplinaire. On travaille sur le long terme. Je pense qu'on va avoir plus d'écoute de la société civile, mais aussi des gouvernements en raison de la répétition d'événements extrêmes,» soutient-il.

Il a expliqué que «c'est la répétition d'événements extrêmes que l'on observe davantage maintenant et que l'on associe davantage aux changements climatiques», et qui permet d'affirmer le lien entre les inondations et les changements climatiques avec une plus grande certitude.

«C'est ce qu'on voit dans certaines régions du Québec qui n'étaient pas des zones inondables historiquement, et qui maintenant deviennent beaucoup plus affectées pas ce type de phénomènes», a-t-il précisé.

Ces phénomènes extrêmes qui se manifestent de façons diverses ont lieu partout dans le monde: inondations, feux de forêt, tornades, tremblements de terre.

Le gouvernement Legault réceptif aux scientifiques

Par ailleurs, il a salué la réceptivité du gouvernement Legault face à la stratégie québécoise en recherche et en innovation qu’il avait développé avec le gouvernement précédent.

«À ce jour c’est positif. Mon ministre et plusieurs autres ministres sont très pragmatiques, lorsqu’on a discuté grandes politiques. On poursuit la stratégie québécoise en recherche et en innovation. C'est positif ça», a-t-il affirmé.