Le portail de Bibliothèque et Archives nationales fait le plein de visiteurs

MONTRÉAL | Le portail internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a enregistré 2,6 millions de visites en 2018, une augmentation non négligeable de 40 %.

Au chapitre des visiteurs uniques, la hausse est plus forte encore, à 50 %, a précisé l’institution culturelle, par communiqué.

Plus de 800 000 documents patrimoniaux ont été téléchargés, encore là en nette croissance, à 65 %, conséquence de la numérisation et de la mise en ligne du patrimoine documentaire québécois, notamment.

Dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec, lancé à l’automne 2015, BAnQ mise plus que jamais sur la numérisation pour faire rayonner ses contenus. Elle met d’ailleurs à la disposition du public plus de cinq millions de documents patrimoniaux, plus de 210 000 livres numériques et plus de 200 ressources numériques externes.

«Levier puissant, le numérique permet de montrer et de diffuser les richesses culturelles patrimoniales et actuelles du Québec partout sur le territoire québécois et dans le monde. Je me réjouis de la performance des collègues qui enrichissent en permanence l'offre numérique de BAnQ», a dit Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.