[BALADO] Le rêve d’un petit garçon fasciné par les avions

Dans le quatrième épisode de ma série de balados sur Gérald Bull, le maître de la balistique au XXe siècle et inventeur des supercanons, je raconte la vie de l’homme de science marquée par l’ambition et la quête de l’excellence: de son enfance difficile à sa fulgurante ascension vers les sommets de la renommée scientifique et ses premières déconvenues.

Devenu le plus jeune docteur en sciences jamais formé par l’Université de Toronto, Gerald Bull est engagé par le centre de recherche de la défense à Valcartier près de Québec. Le jeune scientifique débarque à Valcartier avec une réputation de génie à la fois novateur et non conformiste qui ne s’en fait pas trop avec les règlements et les autorités qui les imposent.

C’est là qu’en 1950 il travaille sur le projet ultra-secret de missile canadien appelé poétiquement Velvet Glove, Gant de velours.