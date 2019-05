Le taux de suicide a explosé après le premier épisode de 13 Reasons Why

Le mois suivant la sortie de la populaire série Netflix 13 Reasons Why, le taux de suicide chez les jeunes hommes américains a explosé, selon une nouvelle étude.

La tendance a été découverte presque par hasard. Des chercheurs de l'Hôpital Nationwide pour enfants, à Columbus, ont mesuré les taux mensuels et annuels de suicide rapportés au Centre américain des maladies et de la prévention (CDC) entre 2013 et 2017 pour les personnes âgées de 10 à 64 ans.

Dans le mois après la parution de la série, les 10 à 17 ans se sont suicidés au taux le plus élevé de la période de cinq ans étudiée: 0,57 par 100 000, tel que rapporté par CNN.

Neuf mois plus tard, 195 autres suicides ont été répertoriés.

Cette hausse est attribuable aux garçons de cette tranche, alors que leur taux de suicide a augmenté de 28,9% le mois suivant la sortie.

Bien que le personnage principal est une fille, cette statistique n'a pas changé pour les adolescentes, du moins 30 jours après la diffusion initiale de la série controversée.

Mardi, Netflix a affirmé «qu'il s'agit d'un sujet critique» et qu'ils ont «travaillé fort pour s'assurer de réagir convenablement à cet enjeu sensible».

Le suicide est la troisième cause la plus répandue dans la mort de jeunes Américains entre 10 et 24 ans, selon le CDC. Près de 4600 s'enlèvent la vie chaque année. Les garçons sont plus susceptibles de mourir, mais ce sont les filles qui rapportent le plus souvent avoir tenté de se suicider.

Un des auteurs de l'étude et directeur du Centre de la recherche et de la prévention du suicide à l'Hôpital Nationwide, Jeff Bridge, explique que «les jeunes peuvent être particulièrement affectés par la contagion suicidaire».

Aussi professeur en pédiatrie, psychiatrie et santé comportementale à l'Université d'Ohio State, il précise que cette contagion peut être «favorisée par des histoires qui propagent des explications simplistes, augmentée par la glorification du décédé, ou présentée comme une façon d'accomplir un but».

13 Reasons Why est basé sur le bestseller pour jeunes adultes de Jay Asher paru en 2007. Le roman (et la série) suit Hannah Baker, une adolescente qui laisse 13 enregistrements derrière elle après sa mort. Chacun s'adresse à une personne qui a joué un rôle dans sa décision de se suicider.

«Illustrer le suicide comme la solution inévitable de la victimisation d'Hannah (le personnage principal) était, au mieux, une chance manquée, et, au pire, dangereux pour ceux vulnérables au suicide», croit John Ackerman, coauteur de l'étude.

Avec la troisième saison à l'horizon, il rappelle qu'il est important de continuer à suivre les potentielles conséquences suicidaires qui pourraient résulter de cette série.