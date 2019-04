Léa Clermont-Dion a accouché et partage une première photo

View this post on Instagram

J’ai l’impression d’émaner d’un rêve surréaliste, magique et stupéfiant. Je n’aurais pu imaginer une expérience aussi totale et bouleversante, entre souffrance et béatitude, quelque chose de sublime. Mon amoureux fut ce qu’il est : incroyable comme toujours, un papa merveilleux. @jacyntheladoula la superbe force tranquille a fait de cette expérience un acte d’empowement, de connexion totale et de douceur. Sans eux, je ne sais pas comment j’aurais pu y arriver. L’équipe des naissances de l'hôpital Pierre Boucher est constituée de fées. Je les remercie tous du fond du coeur. Bref, malgré les marques et les blessures, ce fut magique. Voilà que mon bébé gnocchi me chavire le cœur: pour de vrai et pour de bon. Je l’aime à l’infini. Sur ce, j’ai besoin d’une pause et de me tenir loin des intimités numériques. J’ai envie de vivre entièrement les premiers moments de mon garçon en toute quiétude. Vous m’excuserez d’avance si je ne réponds pas à vos missives toutes précieuses qui me touchent beaucoup. A bientôt 🥰