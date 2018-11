«Lego Boost» initie les enfants à la programmation

Le tout premier kit de la gamme connectée Lego Boost, pour les enfants de 7 à 12 ans, est destiné à former les jeunes aux bases de la programmation informatique par le biais de différents modèles à commander depuis une application mobile dédiée.

La boîte Lego Boost est composée de 840 pièces permettant de construire différents modèles, qu’il s’agisse d’un robot, d’un chat ou d’une guitare. Avec son moteur et ses différents capteurs, il devient possible d’animer la construction une fois qu’elle est reliée à un appareil mobile ou à une tablette via Bluetooth. Dès lors, l’application mobile Lego Boost proposera à l’enfant tout un tas d’activités selon le modèle construit.

Il est même possible de donner vie à d'autres modèles Lego en leur greffant ce moteur et en utilisant la même application. C'est le cas du dragon Stormbringer dans la collection Ninjago, qui peut ainsi effectuer différents mouvements de la queue ou de la tête ainsi que divers effets sonores.

Le kit Lego Boost est disponible pour 199,99$ en ligne et chez La Baie d'Hudson. Chez Toys R Us, il est 159,99$ temporairement. L'application Lego Boost est quant à elle à télécharger gratuitement sur Google Play et l'App Store.