L’environnement, «c’est pas une "patente" d’un autre monde», affirme Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, croit que l’enjeu environnemental pourrait aider à mousser la popularité de son parti.

En entrevue à QUB radio lundi au lendemain du congrès de refondation du parti indépendantiste fédéral, M. Blanchet a confirmé que la formation politique proposera des solutions vertes pour la planète afin de tenter de gagner des votes.

«L’environnement c’est comme l’indépendance, c’est pas à gauche, c’est pas à droite. C’est une nécessité pour l’ensemble de la société», a affirmé Yves-François Blanchet.

Selon lui, les problèmes environnementaux ne sont pas une «"patente" d’un autre monde» ni «une création de l’esprit», mais son bien réels.

Questionné par l’animateur Jonathan Trudeau à savoir en quoi l’environnement pourrait aider en ce qui a trait à la popularité du Bloc, M. Blanchet a fait valoir que «le Québec est capable de mettre en place un modèle viable au niveau environnemental, un modèle qui est basé davantage sur les énergies renouvelables».

«On pourrait avoir notre propre modèle avec notre propre argent et, en plus, exercer des pressions internationales sur le gouvernement canadien pour qu’il se comporte de façon responsable en matière environnementale», a poursuivi le chef indépendantiste.

L’image du Bloc québécois

Yves-François Blanchet est également revenu sur la bisbille qui a gangrené le Bloc ces dernières années, tout en nuisant à l'image du parti. Rappelons que la précédente cheffe du parti, Martine Ouellet, avait fait face à une fronde des députés de la formation politique et avait été contrainte de quitter son poste, après des mois des tergiversations.

«Il y a bien des gens qui s’étaient éloignés du Bloc québécois parce que le Bloc québécois donnait une bien mauvaise image de lui-même», a reconnu l'actuel chef du parti.

M. Blanchet a assuré que les électeurs ont maintenant droit à un «Bloc qui est uni, qui a un programme consensuel, qui est manifestement énergique, souriant et dynamique et un Bloc qui a modernisé son discours, un discours qui est environnemental et résolument indépendantiste».

