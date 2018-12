Les 13 événements qui ont le plus marqué le milieu automobile en 2018

L’année 2018 a été riche en actualités. Voici une rétrospective des plus marquantes de l’année qui est sur le point de conclure.

Le voilà, le nouveau Ford Ranger 2019

Un an après avoir annoncé le retour du Ranger en Amérique du Nord, Ford a procédé à son dévoilement dans le cadre du Salon de l’automobile de Detroit qui s’est tenu en janvier dernier. En 2019, à ce même salon, c’est le dévoilement du nouveau Ford Bronco qui fera couler beaucoup d’encre.

Pour plus de détails concernant le Ford Ranger 2019, cliquez ici.

Des singes pour étudier la pollution des moteurs diésel

Alors que Volkswagen se remet à peine du scandale diésel qu’elle a causé, voilà qu’une autre histoire concernant ce type de motorisation a éclaté en janvier dernier. En effet, des macaques crabiers ont été forcés de respirer des émanations de diésel afin de prouver la propreté des moteurs de certains constructeurs allemands.

Pour plus de détails concernant ce scandale de Volkswagen, cliquez ici.

Recours collectif contre Kia et ses moteurs qui claquent

L’année 2018 a bien mal commencé pour le constructeur coréen qui a dû faire face à un recours collectif déposé par l’Association pour la protection automobile (APA) et l’un de ses membres. Un problème de conception du moteur est à l’origine d’éraflures sur les cylindres, ce qui cause le claquement.

Pour plus de détails concernant le recours collectif contre Kia, cliquez ici.

Oui, Elon Musk a vraiment envoyé sa Tesla dans l’espace

Alors que certains croyaient qu’il s’agissait d’un canular, cette histoire est pourtant véridique. Elon Musk, PDG de Tesla, a envoyé sa Roadster de couleur rouge dans l’espace. Avec à son bord un mannequin déguisé en astronaute, cette voiture était attachée à Falcon Heavy, la plus grosse fusée au monde.

Pour plus de détails concernant cette réalisation d’Elon Musk, cliquez ici.

Ford tuera toutes ses voitures sauf la Mustang

Lors de la présentation du rapport financier du premier trimestre, Ford a présenté un plan de redressement. Dans celui-ci, on pouvait y lire que les Fusion, Focus, C-Max, Taurus et Fiesta allaient disparaître d’ici 2020. Autrement dit, la Mustang sera la seule voiture produite par ce manufacturier. Chez Ford, on compte se concentrer sur les pick-up, VUS et véhicules verts.

Pour plus de détails concernant cette grande annonce de Ford, cliquez ici.

Dernier tour de piste pour l’Autodrome Saint-Eustache

À l’aube de la saison de sport automobile, l’Autodrome Saint-Eustache a annoncé qu’elle mettait fin à ses activités à l’automne 2019. Le terrain a été racheté par la ville de Saint-Eustache qui entend bonifier son offre de terrains industriels.

Pour plus de détails concernant la fermeture de l’Autodrome Saint-Eustache, cliquez ici.

L’ancienne Ferrari de Gilles Villeneuve s’est vendue très cher

Quelques jours après le 36e anniversaire de la mort de Gilles Villeneuve, l’ancienne Ferrari 308 GTS 1978 de ce dernier a été mise à l’enchère. Le collectionneur a déboursé 269 375€, soit un peu plus de 410 000$ CAN pour l’obtenir. Il s’agit de la deuxième 308 GTS à avoir été produite par Ferrari. C’est d’ailleurs cet exemplaire qui a été utilisé pour produire la brochure dédiée au modèle à l’époque.

Pour plus de détails concernant cette Ferrari, cliquez ici.

À partir d’aujourd’hui, les caméras de recul sont obligatoires

Depuis le 1er mai dernier, tous les véhicules légers neufs fabriqués pour le marché canadien doivent obligatoirement être équipés d’une caméra de recul. Cette caméra doit être jumelée à un écran permettant l’affichage de l’image à l’avant du véhicule. Les véhicules de 4536 kg et moins doivent respecter cette réglementation.

Pour plus de détails concernant les caméras de recul, cliquez ici.

Chevrolet dévoile un nouveau Blazer qui n’a pas vraiment l’air d’un Blazer

En juin dernier, Chevrolet a misé sur la nostalgie des consommateurs en dévoilant une nouvelle mouture du Blazer. Dans les instants qui ont suivi sa présentation, les internautes ont été nombreux à témoigner de leur déception face à ce VUS qui n’est pas le 4X4 robuste qu’on a jadis connu. Au sein du catalogue du géant américain, il se faufilera entre l’Equinox et le Traverse. Son arrivée chez nous est prévue pour le début de l’année 2019.

Pour plus de détails concernant le nouveau Blazer, cliquez ici.

Décès de l’ex-patron de Fiat Chrysler Sergio Marchionne

Celui qui a été PDG du groupe Fiat Chrysler (FCA) pendant 14 ans s’est éteint le 25 juillet à l’âge de 66 ans. Des complications inattendues suite à une opération sont notamment à l’origine de sa mort. Juste avant de s’envoler, il avait désigné Mike Manley à la tête de FCA et Louis Carey Camilleri aux commandes de Ferrari.

Pour plus de détails concernant le décès de Sergio Marchionne, cliquez ici.

La personnalisation des plaques d’immatriculation est maintenant possible

Le 27 juillet marque le début de la personnalisation des plaques d’immatriculation au Québec. Il en coûte 249,50$ à l’achat, puis 34,50$ annuellement qui s’ajoutent aux frais habituels. Certains automobilistes ont fait preuve de créativité comme on peut le constater dans ce palmarès des 15 plaques d’immatriculation les plus rigolotes.

Pour plus de détails concernant les plaques personnalisées, cliquez ici.

La voici, la dix millionième Ford Mustang

Le 8 août, Ford a célébré la construction de sa dix millionième Mustang. De couleur blanche, décapotable et munie d’un moteur V8, la dix millionième Mustang a ainsi été configurée afin de reprendre les mêmes caractéristiques que la toute première à avoir été assemblée en 1964.

Pour plus de détails concernant la dix millionième Mustang, cliquez ici.

General Motors éliminera six de ses voitures

C’est avec un coup d’éclat que General Motors a conclu le mois de novembre. En effet, pas moins de six voitures (Chevrolet Cruze, Volt et Impala en plus des Buick LaCrosse, Cadillac XTS et CT6) ont passé à la trappe. Le constructeur américain a justifié cette décision d’affaires en précisant qu’il entend investir davantage dans le développement de véhicules électriques et dans la technologie de conduite autonome.

Pour plus de détails concernant la fin de six voitures de General Motors, cliquez ici.