Les arbres qui parlent

Qu’est-ce qu’ils doivent avoir la colique les arbres lorsqu’ils entendent le son d’une scie mécanique !

Ne riez pas. C’est prouvé, les arbres parlent et communiquent entre eux.

Mieux, ils ont internet, leur propre internet qui a été mis en place bien avant le nôtre. Fascinant.

Des scientifiques forestiers du Canada, d’Allemagne et de Suisse ont démontré qu’un arbre attaqué par des insectes va tout de suite prévenir ses voisins du danger en utilisant ses racines et les champignons qui les entourent.

Et s’organise alors une défensive en communauté. Si les bibittes s’attaquent aux feuilles, les arbres produiront un ou des gaz qui les repoussent.

Encore plus intelligent, les arbres peuvent sécréter une substance qui attire les oiseaux prédateurs afin d’éliminer les bibittes qui les attaquent.

On avance même que si un arbre de la forêt est malade, les autres l’aideront en lui envoyant de la nourriture par leurs racines.

Toute une leçon de solidarité.

Plus l’arbre est gros et grand, plus il communique. Les gigantesques, appelés les arbres mères, de par leur expérience, leur vécu et leur force, ils sont de sensationnels protecteurs pour ceux qui les entourent.

On a réalisé que lorsqu’un de ces géants est abattu, les autres autour en souffrent.

La semaine dernière en Suisse, Stéphane Krebs, maître paysagiste et spécialiste en grands arbres, déclarait avoir la certitude qu’un jour on pourra dialoguer avec les arbres.

Si vous avez un sapin naturel, souhaitez-lui la bienvenue et servez-lui de l’eau.

Je vous écris ça et je n’ai rien fumé.

