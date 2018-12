Canadien: dominé sur toute la ligne

Le Canadien en avait une mauvaise dans le corps. Dommage qu’il ait fallu que cette performance coïncide avec son dernier match au Centre Bell en 2018.

De plus, une visite des Bruins soulève habituellement les passions et incite les joueurs du Tricolore à tout laisser sur la patinoire. Ça n’a pas été le cas lundi soir au Centre Bell. Les Bruins sont repartis de Montréal avec un gain de 4 à 0, au cours duquel ils n’ont pratiquement jamais été importunés.

Et dire que ce sont eux qui avaient disputé un match la veille.

« On n’était pas prêts à jouer et les Bruins en ont profité. On n’a pas d’excuses. C’est inadmissible », a martelé Shea Weber, utilisé pendant 24 minutes.

Avec deux points chacun, David Pastrnak, Charlie McAvoy et Colby Cave, qui a inscrit son premier but dans la LNH, ont mené l’attaque des Bruins.

C’est à se demander ce que ç’aurait été si Patrice Bergeron et Zdeno Chara, absents depuis la mi-novembre, avaient été de la partie.

Par ailleurs, les nostalgiques du débat Price-Halak, surtout ceux qui n’ont jamais accepté le transfert du gardien slovaque à St. Louis, ont sans doute grandement apprécié la tenue de l’ancien numéro 41 du Canadien.

Il a repoussé 22 tirs, en route vers son deuxième jeu blanc face à la formation qui en avait fait son choix de 9e tour en 2003. Contre cette équipe, il affiche un dossier de 5-4-0 et un taux d’efficacité de ,900.

Le cœur sur la main

On a compris assez rapidement qu’il s’agirait d’une longue soirée pour la troupe de Claude Julien. Il n’y avait pas 10 minutes d’écoulées au premier engagement que le festival des revirements battait son plein.

À ce moment de la rencontre, les Montréalais avaient remis la rondelle 11 fois à leurs rivaux. D’ailleurs, c’est l’un de ces revirements, celui de Michael Chaput en sortie de territoire, qui a permis à Joakim Nordstrom d’ouvrir la marque.

Toutefois, la palme de la générosité revient à Tomas Tatar. En l’espace de 15 secondes, au cours d’une seule et même présence, il a remis le disque trois fois à un adversaire.

Dans le cas du Slovaque comme dans ceux de ses coéquipiers, ce sont surtout des erreurs bêtes et d’inattention qui ont été à l’origine de ces gaffes. Rarement elles ont été provoquées par la pression des Bruins. Certes, le niveau d’intensité des visiteurs était plus élevé que celui des locaux, mais on a déjà vu le CH plus fougueux.

On a surtout eu droit à des passes à l’aveuglette et à des relais dans des portions de la patinoire où un joueur adverse se trouve 9 fois sur 10. C’est à en croire que les joueurs du Canadien avaient le cœur sur la main à l’aube de la période des Fêtes.

« Ça a été mon pire match à vie. C’est gênant », a lancé Brendan Gallagher, sans détour.

Encore blanchie

Le Canadien a raté une belle chance de creuser l’écart le séparant des Bruins au premier rang des équipes repêchées dans l’Association de l’Est. En fait, ils se sont même fait doubler par les Bruins au classement.

Le Tricolore aurait pu racheter son piètre jeu à forces égales en profitant de quelques supériorités numériques. Mais l’histoire des derniers matchs s’est répétée. Blanchie à ses trois présences sur la patinoire, l’attaque massive du Canadien a été limitée à quatre lancers. Pendant ce temps, les Bruins dirigeaient trois tirs sur Carey Price.

« Il faut absolument tirer au filet. Quand rien ne fonctionne, c’est une recette simple que toutes les équipes utilisent », a mentionné Price.

Le gardien du Canadien devra donc patienter au moins jusqu’à mercredi à Denver pour savourer la 300e victoire de sa carrière.