Les Capitales et Québec ont la cote!

Au Québec, les Capitales sont déjà bien implantées dans la culture du baseball. De plus en plus, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue Can-Am est également reconnue comme l’une des grandes organisations du baseball indépendant à travers l’Amérique.

Seulement quatre joueurs de l’édition 2018 sont de retour avec l’équipe cette saison. Le gérant Patrick Scalabrini accompagné de ses collègues des opérations baseball se devait de trouver de nouveaux joueurs de qualité avec une expérience intéressante dans le monde du baseball affilié.

Ils ont réussi à attirer des joueurs tels que le voltigeur Tyson Gillies ainsi que les lanceurs Dustin Molleken et Scott Richmond. Trois Canadiens qui ont beaucoup d’expérience derrière la cravate. Gillies a joué 561 matchs dans les mineuses, dont 106 au niveau AAA, la dernière marche avant d’atteindre les majeures.

Quant à eux, les deux artilleurs ont réussi à atteindre les plus hautes sphères du baseball. Molleken a réalisé son rêve de jouer dans les majeures en 2016, tandis que Richmond est celui qui a le plus d’expérience avec 169 manches lancées avec les Blues Jays de Toronto de 2008 à 2012.

Crédit à la ville et à l’organisation

Les trois vétérans ont décidé de venir jouer à Québec et certains d’entre eux ont même refusé de meilleures offres pour évoluer avec les Capitales.

«J’ai rencontré un représentant de B45 [compagnie de fabrication d’équipement de baseball] qui a fait le tour des équipes des majeures et il me disait à quel point c’est incroyable comment les joueurs aiment Québec, a souligné le président des Capitales, Michel Laplante. C’était le cas il y a dix ans, mais c’est encore plus gros aujourd’hui. Les Capitales se sont fait un nom, et partout dans le monde du baseball on connaît l’organisation.»

Le président Michel Laplante accorde également beaucoup de crédit à la Ville de Québec.

«Les joueurs qui débarquent à Québec pour une première fois aiment le stade, les gens et surtout la ville. Ils sont accueillis dans un hôtel de la Grande Allée et découvre le Vieux-Québec, il y a pire comme place pour jouer au baseball», a mentionné en riant, l’ex-joueur et gérant de l’équipe.