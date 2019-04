Les censeurs de l'extrême gauche, cette autre Meute...

Ce n’est pas la première fois que des extrémistes visent le chroniqueur Mathieu Bock-Côté.

Il est venu le temps de nommer les choses; il y a au Québec des extrémistes qui se disent de « gauche » et qui sont allergiques à la liberté de parole. Et aux débats. Oui, des gens qui se disent de « gauche » et qui sont allergiques aux débats d’idées.

Les plus dangereux censeurs au Québec se trouvent là, campés dans l’extrême gauche, accrochés à certains dogmes qu’il ne faudrait pas contester, desquels il devrait être proscrit de débattre.

Et gare à ceux qui, justement, remettent en cause ces dogmes si chers à cette extrême gauche.

MARC VALLIÈRES/AGENCE QMI

La Meute de la pensée

Ne soyons pas dupes. Nous savons très bien qui sont ceux qui excitent cette Meute-là. Qui sont ceux qui pointent la direction où mordre, où déchiqueter la liberté de parole, où l’attaquer et la réduire à néant.

Les actants de cette extrême gauche sont connus, ses méthodes aussi. Quelques têtes fortes qui pointent, qui accusent, toujours les mêmes, et le déferlement de mépris qui déferle ensuite, une meute coordonnée.

Mathieu Bock-Côté (MBC) devait participer à une discussion-débat dans une petite librairie de Montréal. Quelques têtes-fortes qui pointent l’événement, toujours la même rhétorique, MBC ce suppôt de l’extrême droite, qui jouit déjà de trop de tribunes, qui attise le racisme, etc.

Les gens de cette librairie –lieu autrement paisible et peu habitué à ce genre de déferlement - seront assaillis de commentaires disgracieux, méprisants, voire haineux. Pure intimidation dont le but est, spécifiquement, de causer l’annulation de l’événement.

Encore une fois, ces extrémistes réussiront. L’intimidation aura fonctionné. Ces nobles combattants de la pensée qui, au nom de l’antiracisme, notamment, auront réussi à fermer la trappe d’un méchant « propagandiste d’extrême droite ».

Capture d'écran Facebook

De la librairie en passant par l’UQAM...

En mars 2017, MBC avait été mêlé, bien malgré lui, à un autre cas de censure tout simplement infect. Encore une fois, la même Meute de la pensée qui s’est attaquée à la plus fondamentale notion de démocratie, la liberté d’expression.

C’est que MBC avait été invité à discuter d’un sujet qui est interdit selon les « meutons de l’extrême gauche », la pérennité de la culture et l’identité québécoise. Comme c’est de coutume, le groupe qui organisait cette discussion a posé quelques affiches au sein de l’université pour convier les intéressés à cette discussion.

La police de la police de l’UQAM s’est dès lors mise en état d’alerte afin de tout mettre en œuvre pour que l’on ne discute pas de ces sujets « xénophobes et racistes » dans ce lieu d’enseignement. Le même processus, les accusations habituelles, intimidation, etc.

La discussion fut annulée. Les censeurs ayant, encore, gagné.

L’auteure québécoise d’origine musulmane Djemila Benhabib est aussi une habituée de ces vindictes de l’extrême gauche. Comme l’ont été de nombreux écrivains, chroniqueurs, journalistes qui ont osé, d’une manière ou d’une autre, et selon l’interprétation très obtue de ces « meutons de la pensée », transgresser les dogmes défendus par ces censeurs.

Faut le répéter sans cesse, quand des extrémistes de droite du groupe Atalante se sont rendus sur les lieux du média montréalais Vice pour intimider un journaliste, il ne manquait pas de figures publiques pour s’indigner d’une pareille atteinte à la fondamentale liberté d’expression.

Ce qui me réjouit, au cours des dernières heures, c’est l’indignation de plusieurs personnalités publiques qui ne partagent pas les convictions de MBC mais qui s’unissent pour défendre son droit de débattre et de les exprimer.

Quand les universités, les librairies, ces lieux sacrés de la pensée libre et du débat, sont pris à partie par des extrémistes, fussent-ils de droite ou de gauche, il est de notre devoir de le dénoncer.

Et de pointer ceux qui sont à l’origine de cette censure. Les extrémistes ne doivent pas décider des contours de la liberté d’expression. Jamais.