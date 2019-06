Les élues pourront allaiter au Parlement

La prochaine députée qui donnera naissance à un enfant pourra allaiter au Salon bleu et dans les salles de commission parlementaire de l’Assemblée nationale.

Québec solidaire a mis le sujet au jeu lundi. Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, les députés Émilise Lessard-Therrien et Alexandre Leduc demandent que le Parlement soit mieux adapté à la réalité des élus qui ont des jeunes familles.

Les parlementaires de toutes les formations politiques se sont dits favorables à ce qu’une politicienne puisse nourrir son poupon en chambre. Le leader parlementaire du gouvernement et ministre Simon Jolin-Barrette, lui-même papa d’une fillette de deux ans, appuie les mesures de conciliation travail-famille.

«Je suis faveur de l’allaitement. (...) Il y a plusieurs parlements, notamment le Parlement canadien, où c’est arrivé fréquemment et honnêtement, je trouve ça normal au 21e siècle, a-t-il confié lundi, en mêlée de presse. C’est déjà difficile la politique, c’est déjà difficile aussi lorsqu’on a de jeunes enfants de faire son travail de député parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d’efforts, on est loin de la maison, alors oui, il faut tout faire en sorte pour s’assurer que les députés aient tous les outils, que le Parlement soit adapté à leur réalité».

Sans halte-garderie, l’Assemblée nationale apparaît comme une institution «un peu anachronique par rapport à la réalité des gens», convient le ministre Jolin-Barrette. Ce dernier estime que le temps est venu de «moderniser le Parlement» pour inciter des jeunes femmes et des jeunes hommes à s’impliquer en politique.

«(Une halte-garderie) pour les jeunes parents, ça pourrait être une avenue qui est extrêmement intéressante parce que c’est des longues journées de travail, insiste-t-il. L’Assemblée nationale, c’est pas un horaire qui est fait pour les jeunes parents». Le ministre a écorché au passage les deux députés solidaires pour avoir divulgué et pris à leur compte des débats qui ont eu cours dernièrement au Cercle des jeunes parlementaires, une instance qui a été créée à son initiative.

Guilbault pour un congé parental des élus

Sa collègue Geneviève Guilbault croit qu’on doit également se pencher sur la possibilité d’instaurer un congé parental pour les députés. Les élus québécois n’ont pas droit au Régime québécois d’assurance parentale, une «étrangeté» aux yeux de la vice-première ministre.

Mme Guilbault est bien placée pour le savoir, elle qui a accouché d’une petite fille durant la précédente législature.

«On est des êtres humains comme tout le monde et les femmes élues accouchent comme tout le monde et doivent se remettre comme tout le monde, signale-t-elle. Je ne pense pas que c’est réaliste de croire qu’une femme élue puisse accoucher et revenir littéralement travailler le lendemain. Mais la façon dont le système est fait, ça serait supposé être comme ça, or il y a un rétablissement physique obligé sans parler des premiers jours, des premières semaines durant lesquelles c’est tout à fait normal qu’un parent prenne le temps de vivre avec son nouveau-né».

Bien sûr rien n’interdit à une politicienne de rester chez elle auprès de son bébé, mais cette dernière continue de toucher son salaire et doit rendre des comptes à l’électorat. «Moi je cotise au RQAP, mais au moment où j’en ai eu besoin, je n’ai pas pu réclamer de prestations et j’ai continué de toucher mon salaire normal, donc c’est là qu’est le malaise et je peux comprendre le contribuable qui dit ‘pourquoi l’élu, lui, touche son salaire pendant qu’il est en congé parental’», a renchéri Geneviève Guilbault.

Le chef intérimaire péquiste Pascal Bérubé a tenu à saluer toutes les dispositions qui faciliteront la conciliation travail-famille des députés. «L’allaitement, halte-garderie, conciliation, on est totalement en faveur. On a des députés aussi qui ont de jeunes familles, alors ça nous touche aussi et évidemment qu’on serait très ouvert à discuter de ça, on est rendu là», a-t-il dit.

Le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, est lui aussi sensible à ces suggestions. «Très ouvert, on aura des discussions en ce sens, a-t-il promis lundi. (Je suis) ouvert à toutes ces nuances et à toutes ces façons de faire».

Bien que favorable à la conciliation travail-famille et à l’ouverture d’une halte-garderie à l’Assemblée nationale, la députée libérale Marwah Rizqy n’a pas voulu se prononcer sur l’allaitement au Salon bleu du Parlement. Elle a dit souhaiter attendre que les discutions à ce sujet se terminent au Cercle des jeunes parlementaires avant d’en divulguer le contenu.

L’aile parlementaire libérale a toutefois précisé que le PLQ est d’avis qu’une élue devrait pouvoir nourrir son bébé en chambre.