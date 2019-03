Les Golden Knights pourront-ils grimper au classement?

L’acquisition de l’attaquant Mark Stone à la date limite des transactions rapporte gros aux Golden Knights de Vegas, eux qui ont remporté leurs cinq derniers affrontements et qui espèrent encore améliorer leur classement d’ici la fin du calendrier régulier.

Avec une victoire de 2 à 1 contre les Flames de Calgary mercredi, les hommes de l’entraîneur-chef Gerard Gallant se sont approchés à sept points des Sharks de San Jose et du deuxième rang de la section Pacifique. Le retard peut sembler important avec 14 parties à disputer, mais des confrontations prévues contre leurs concurrents directs pourraient jouer en faveur des Knights.

«Vous essayez toujours de rattraper des clubs adverses et nous comprenons la situation dans laquelle nous sommes, a déclaré Max Pacioretty au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Évidemment, on s’est creusé un trou au départ, mais en même temps, vous devez seulement tenter d’atteindre le sommet au bon moment.»

«Nous sommes chanceux d’avoir traversé avec succès des obstacles plus tôt dans la campagne. On sent que notre jeu s’est transformé de la façon voulue et qu’on peut aller chercher le plus de points possible. Mais d’abord et avant tout, il faut s’assurer que notre performance soit à la hauteur», a ajouté l’ancien capitaine du Canadien de Montréal.

Passer un message

Le club du Nevada rencontrera à nouveau les Flames, dimanche, ainsi que les Sharks à deux reprises avant la conclusion du calendrier régulier. Il est primordial de profiter des parties pour lancer un message à des rivaux que les Golden Knights devraient revoir en éliminatoires. Jusqu’ici, Las Vegas a présenté un dossier de 7-9-0 contre les formations actuellement en séries dans l’Association de l’Ouest.

«Vous devez être conscient de l’endroit où vous êtes au classement. Pour obtenir du succès, non seulement il faut accéder aux séries et être à l’aise avec notre performance, mais on doit vaincre certaines équipes. On devra battre San Jose et Calgary», a mentionné Stone.

Ainsi, il n’est pas question pour les Knights de prendre à la légère leurs rendez-vous avec les Flames et les Sharks.

«Il y a un gros aspect mental à ces rencontres, puisqu’on risque de revoir ces équipes. Vous souhaitez signifier à l’autre club que notre aréna sera un endroit intimidant où il est difficile de bien jouer, a émis le défenseur Nate Schmidt. C'est à souhaiter que nous formerons une équipe intimidante et on veut que nos adversaires le sachent.»