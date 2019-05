Les intervenants de la DPJ sont «épuisés»

Le travail des intervenants de la DPJ a été durement critiqué ces jours-ci, dans la foulée du décès de la fillette de 7 ans à Granby, mais ils demeurent un chaînon absolument essentiel du rempart contre la maltraitance des enfants, plaide un représentant.

Refusant de commenter le cas précis de cette petite fille, le porte-parole de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Estrie, Emmanuel Breton, a toutefois tenu à rappeler à quel point le travail des employés de la DPJ est exigeant de par sa définition même, mais le manque de ressources le rend encore plus difficile.

«Il manque vraiment de personnel en santé et services sociaux, particulièrement à la DPJ. Les gens sont épuisés», a-t-il plaidé en entrevue à l’émission «Le Québec Matin». M. Breton a ajouté qu’il faut également considérer, dans l’équation, le nombre effarant de dossiers DPJ en attente en Estrie. Il y en a 400, rapportait le directeur général de l’organisme pour la région, Alain Trudel, qui a été relevé de ses fonctions jeudi.

«Mais je sais qu’il n’y a pas un enfant qui est laissé de côté, a poursuivi M. Breton. Il y a des cotes qui sont données, quand il y a un signalement. Est-ce que c’est urgent ou pas? Il y a des délais qui sont prescrits par la loi.»

Enfants violentés, souffrant de malnutrition, gardés dans des cages: ce sont des réalités qui arrivent au Québec et les employés de la DPJ doivent y faire face, ce qui exige une forme de vocation. Ils sont touchés par ce qu’ils voient, a souligné Emmanuel Breton, décrivant combien les intervenants de Granby avaient les yeux rougis et bouffis d’avoir pleuré après le drame de la fillette.

«Ils se font invectiver, ils se font lancer des insultes, mais ils sont là parce que ce sont des gens de cœur.»