Les jeux mobiles populaires en ce moment

Les jeux mobiles peuvent facilement s’intégrer à notre quotidien. Il y a parfois des moments d’attentes obligatoires: dans le métro, au médecin, à l’arrêt d’autobus, etc. C’est normal de vouloir s’occuper avec un jeu sans nécessairement passer trois heures devant l’écran!

Le marché mobile est très rapide, cependant. Il y a tellement de nouveaux jeux, qu’il est parfois difficile d’en choisir un. On a donc consulté Google Play et l’App Store pour vous suggérer les jeux les plus populaires du moment, question d’en trouver un à votre goût!





Find The Differences: The Detective (gratuit)

Bourré de pub et pas si bien dessiné, ce jeu est pourtant très populaire en ce moment parce que l'onconnaît déjà très bien sa mécanique de «trouvez les différences». Le jeu se joue mieux sur iPad parce que sur un téléphone intelligent, c’est un bon défi. Je dois avouer avoir passé pas mal de tableaux sans m’ennuyer.

Fire Balls 3D (gratuit)

Si vous jouez déjà à pas mal de jeux mobiles, vous avez probablement déjà croisé un jeu de la compagnie Voodoo. Je m’amuse parfois à imaginer les montagnes de sous que la compagnie doit avoir, un peu comme Picsou qui nage «dans les cennes».

Le but de Fire Balls est simple et dangereusement accrocheur: frapper chaque étage des tours devant vous avec des boules sans accrocher d’obstacle. C’est tout. C’est juste ça.





Stickman Hook (gratuit)

Stickman Hook, c’est comme le frère un peu moins fancy de Spider-Man avec des crochets. Votre but est essentiellement de vous rendre d’un point A au point B en évitant les obstacles en utilisant les crochets pour «swinger».









Flip Skater (gratuit)

Pour un jeu gratuit, Flip Skater offre une qualité nettement supérieure à plusieurs jeux mobiles populaires. Ça demeure un jeu où votre objectif est de faire des beaux «tricks» sur les rampes, donc, on est loin de The Witcher, mais c’est franchement divertissant dans la salle d’attente pour recevoir le vaccin contre la grippe.





Rise Up (gratuit)

Les jeux les plus simples sont parfois les plus enrageants et Rise Up en est l’exemple parfait. Vous devez tout simplement protéger votre «balloune» à l’aide d’un bouclier contrôlé par votre doigt vous rendre le plus loin possible. Facile? Peut-être au début, mais le plaisir se transforme vite en folie.



Happy Glass (gratuit)

Vous connaissez l’expression verre à moitié vide ou à moitié plein? Le jeu Happy Glass, lui, veut un verre plein et c’est ultimement ça l’objectif du jeu.

Vous devez dessiner un trajet pour que le liquide puisse se rendre dans le verre. Ce n’est pas trop difficile alors le niveau de frustration est plutôt modéré!





Flip Trickster (gratuit)

À ne pas confondre avec Flip Skater, Flip Trickster est un choix idéal pour les fanatiques de jeux de physiques. Votre objectif est d’obtenir le plus de points possible en faisant un saut en évitant des obstacles et en atterrissant sur la bonne cible. Il n’y a pas énormément de niveaux pour le moment, surtout si vous les traversez rapidement, mais ce n’est que le début.

Tomb of the Mask (gratuit)

Avec son style rétro et ses mécaniques un peu plus avancées, Tomb of the Mask se démarque des autres jeux populaires sur le marché mobile. Le but est de ramasser des étoiles et points, mais avec des restrictions de mouvements et pas mal d’obstacles.

Notre bémol: la pub nous semble excessive.