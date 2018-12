Les milléniaux accordent plus d’importance à leur bien-être qu’à leur masculinité

Les hommes de la génération des milléniaux accordent plus d’importance à leur bien-être qu’aux traits généralement associés à la masculinité, indique une étude.

Selon les chercheurs, les jeunes Canadiens ont une image de l’identité masculine différente de celle des générations précédentes. Les résultats semblent déconstruire le mythe traditionnel de l’homme qui doit être fort, viril, compétitif et négligent sa santé.

Pour leur recherche, l’équipe de l’Université de Colombie-Britannique et de la firme Intensions Consulting ont interrogé 630 hommes, âgés de 15 à 29 ans, sur leur perception de la masculinité.

À la question «Que signifie être un homme?», 91 % des sondés ont indiqué que les hommes devaient aider les autres, mettant ainsi la générosité au premier plan, suivi de l’ouverture d’esprit (88 %), l’intelligence (87 %), la santé et la forme physique (86,5 %).

«Nous avons été assez surpris [par les réponses] particulièrement en ce qui concerne l'ouverture d’esprit et le bien-être», a déclaré Nick Black, associé directeur chez Intensions Consulting et coauteur de l’étude, dans une entrevue au Daily Mail parue au début du mois de décembre.

Pour les chercheurs, au fur et à mesure que l’inégalité entre les femmes et les hommes s’est réduite, ces derniers sont devenus plus soucieux de leur bien-être physique.

L’étude indique également que la plupart des jeunes hommes estiment que la réussite financière n’est pas synonyme de succès, tandis qu’être en forme et en bonne santé est pour eux un indicateur plus important.

Les résultats de ces travaux ont été publiés plus tôt cette année dans le journal Psychology of Men and Masculinity.

Selon l’étude, un homme devrait...