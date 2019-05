Les nouvelles Samsung QLED 8K : Une télévision qui apprend?

Une image plus précise que jamais? Des couleurs vivantes dans tous les angles? Une télévision qui apprend au courant des années? C’est ce que Samsung nous promet dans cette nouvelle gamme de télévision haute de gamme.

Pèse sur Start a été invité à Toronto pour assister à une présentation privée avec Jeff Ingram, le responsable de la formation pour la division Consommateurs de Samsung Canada. Les bêtes qu’on nous présentait? La nouvelle série 900R : des télévisions haut de gamme QLED 8K tout à fait époustouflantes.

Fini le besoin d’avoir un salon géant

Vous rappelez-vous du temps qu’on nous conseillait d’avoir une distance minimale entre le sofa et la télévision? Ce temps est révolu, les amis!

Vous pouvez avoir une 75 pouces dans votre petit 3 et demi, et votre expérience n’en sera pas affectée pour autant! Votre compte en banque en sera peut-être un peu affecté, mais cela reste à votre discrétion, on ne vous jugera pas!

Depuis la sortie des téléviseurs à écran géant, on a toujours entendu parler de la distance idéale pour le visionnement, pour profiter au maximum de la qualité de l’image.

Vous aviez une télé Full HD 50 pouces? La distance conseillée entre vous et l’écran était d’environ 2 à 2,5 mètres.

Avec l’arrivée du 4K, cette distance s’est réduite.

Maintenant avec le 8K, ce temps est révolu, nous expliquait Jeff Ingram.

Photo Christine Lemus

La série 900R comporte 4 tailles, allant de 65 à 85 pouces. Chaque modèle vient avec une boîte externe à laquelle on connecte nos consoles et autres appareils, et de la boîte, un fil invisible qui est relié très proprement à l’écran. Le paradis pour ceux qui vivent dans l’enfer des fils entremêlés qui prennent la poussière derrière le meuble, ou qui pendent au mur.

Êtes-vous comme la plupart des gens qui posent la télé au mur, et rangent le pied de la télévision dans le fond d'une garde-robe? Samsung a pensé au moindre détail. Il est maintenant possible de ranger les pattes DERRIÈRE la télévision, dans les espaces prévus à cet effet. C'est génial pour les perdus comme nous!

Une vraie télévision intelligente

Doté d’un processeur Quantum 8K et de la technologie 8K Ai Upscalling, les QLED 8K ont été conçus pour apprendre. Ça sonne peut-être comme un scénario de Terminator, mais détrompez-vous, cette télé ne vous tuera pas dans votre sommeil... en tout cas on l’espère!

Comment fonctionne cette technologie? Le processeur emmagasine des tonnes d’informations visuelles et les envoie à Samsung pour ensuite les analyser et faire apprendre au processeur comment mieux interpoler une image, et ce, à chaque mise à jour de la télévision.

«Si vous regardez un film une première fois, puis le regarder à nouveau 1 an plus tard, vous allez probablement remarquer que le film sera beaucoup plus beau lors du deuxième visionnement» nous disait M. Ingram, lors de la présentation.

C’est aussi fait pour jouer

La télé performe super bien en jeu. Avec un décalage d’entrée de 15ms, Samsung nous promet zéro image perdue et zéro cisaillement. La télé comporte d’ailleurs une option spécialement conçue pour le jeu.

Ça vous est déjà arrivé de vous faire tirer parce que vous n’avez pas vu votre ennemi en entrant dans un endroit sombre? L’option intégrée permettrait d’éliminer ce tracas, et fait en sorte que l’image s’ajuste ultra rapidement selon la luminosité requise dans le jeu.

Si jamais votre console offre l’option, vous pouvez activer la fonction FreeSync et laisser la console et le processeur graphique faire le travail à la place de la télévision.

Fini le gros rectangle noir

Une télé aussi grosse au milieu d’un salon, ça fait quand même beaucoup de surface noire sur un mur. Samsung a conçu le design de la télévision de sorte que celle-ci se fonde avec votre décor. Son support mural fait en sorte que l’écran et le mur ne font qu’un... ou presque, éliminant l’espace entre les deux.

La télé devient un élément décoratif, voire même un objet d’art si vous utilisez le mode Ambiance. Les couleurs sont si fidèles que vous pourriez avoir une photo de votre papier peint, la mettre à l’écran, et ça se fonderait avec le mur. Vous pouvez même la transformer en cadre vivant, un peu comme dans le film Anti-trust. Le mode Ambiance comporte plus 30 options, tous plus personnalisables que les autres.

Conçu pour les maisons intelligentes

Certains d’entre-nous avons commencés à faire le saut dans la domotique et à rendre nos maisons intelligentes. La série 900R est compatible avec presque tous les appareils Samsung, mais aussi avec Amazon Alexa, Google Assistant et Airplay 2. Ce que ça veut dire? Vous pouvez célébrer l’Heure JMP à partir de votre télé et faire flasher vos ampoules intelligentes, pour le plaisir de votre famille et vos voisins.

Un investissement à long terme... très long terme

Une télévision est toujours un gros achat qu’on ne fait pas toutes les années, du moins! Plusieurs d’entre-nous avons encore notre bonne vieille télévision Full HD, qui fonctionne encore bien, et qu’on avait payé quelques 2000$ il y a plus de 10 ans. Bref, une télévision est un investissement.

La série 900R est un très gros investissement. Avec des prix commençant à 7000$ et pouvant aller jusqu’à 20 000$, c’est peut-être plus qu’un investissement. Toutefois, avec la technologie intelligente qui apprend toujours, et le 8K qui risque fort d’arriver dans nos services comme Netflix ou Amazon, l’achat d’une télé 8K est un «pensez-y bien» si vous devez remplacer votre vieux téléviseur en fin de vie, car celle-ci risque fort bien de fonctionner encore après l'avènement du 8K!