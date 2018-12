Les Patriots en congé la semaine prochaine

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour éliminatoire de la NFL, dimanche, après avoir piétiné les Jets de New York par la marque de 38 à 3 au Gillette Stadium.

Les finalistes du dernier Super Bowl ont terminé la saison avec un dossier de 11-5 et pouvaient encore espérer le statut de première tête de série dans l’Association américaine avant les duels de fin d’après-midi. Ils seront en congé au cours du premier week-end des éliminatoires pour la neuvième année consécutive.

Tom Brady a une fois de plus répondu à l’appel en vertu de quatre passes de touché et de 250 verges de gains aériens. Julian Edelman a capté cinq ballons pour 69 verges et un majeur. Il compte 499 attrapés en carrière.

Pour les Jets (4-12), le pivot Sam Darnold a totalisé 167 verges par la passe.

Les Texans champions de section

À Houston, les Texans ont vaincu avec aisance les pauvres Jaguars de Jacksonville au compte de 20 à 3 pour s’assurer le titre de la section Sud de l’Américaine.

Les gagnants disputeront ainsi un match de premier tour à domicile la fin de semaine prochaine.

DeAndre Hopkins a excellé pour Houston (11-5) avec 147 verges en 12 réceptions. Le quart Deshaun Watson a franchi une fois la ligne des buts et rejoint un coéquipier dans la zone payante.

Chez les Jaguars (4-12), Blake Bortles a vécu une autre journée ardue, récoltant seulement 107 verges et commettant une interception.

Autres résultats

Dans les autres affrontements du début de l’après-midi, les Lions de Detroit ont blanchi les Packers de Green Bay 31 à 0 au Lambeau Field. La formation du Wisconsin a vu Aaron Rodgers tomber au combat à cause d’une commotion cérébrale.

Pour leur part, les Bills de Buffalo ont lessivé les Dolphins de Miami 42 à 17 dans une partie marquée par l’expulsion de trois joueurs, soit Robert Quinn et Kiko Alonso pour le club floridien, ainsi que Jordan Mills pour les gagnants.

Au MetLife Stadium, les Cowboys de Dallas sont revenus l’arrière tard au quatrième quart pour disposer des Giants de New York au compte de 36 à 35. L’équipe texane jouera à la maison le week-end prochain.

Quant aux Saints de La Nouvelle-Orléans, assurés de l’avantage du terrain pour les matchs éliminatoires de la Nationale, ils ont choisi de reposer Drew Brees. Les Panthers de la Caroline en ont profité pour les surprendre 33 à 14 en Louisiane.

Enfin, les Falcons d’Atlanta sont difficilement venus à bout des Buccaneers à Tampa, l’emportant 34 à 32.