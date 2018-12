Les Penguins sont prêts à revoir les Capitals en séries

La rivalité impliquant les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington est bien loin de s’éteindre, les deux équipes s’étant livré une autre bataille dure et intense, mercredi. Aussi, les joueurs de l’équipe de la Pennsylvanie ne se lassent pas de ces confrontations et sont disposés à revoir leurs rivaux en séries d’après-saison.

Vainqueurs au compte de 2 à 1 en territoire ennemi, les Penguins retrouveront les champions en titre de la coupe Stanley une dernière fois en 2018-2019 le 12 mars. La suite pourrait s’écrire encore en parties éliminatoires : les deux formations ont croisé le fer en séries lors des trois plus récentes années.

Ayant frustré Alexander Ovechkin, qui a vu sa séquence de rencontres avec au moins un point s’arrêter à 14, les «Pens» apprécient toujours leurs duels épiques face aux Capitals.

«Je pense que lorsque vous disputez ce genre de match, dans le cadre d’une telle rivalité, il y a un niveau élevé d’émotion relié à cela. Et en me fiant à mon expérience, je peux dire que Sid est à son meilleur dans ce genre de situation», a affirmé au site NHL.com l’entraîneur-chef de Pittsburgh, Mike Sullivan, à propos de son capitaine Sidney Crosby.

Pas d’amour réciproque

D’ailleurs, l’animosité demeure palpable dès que les patineurs des deux camps se présentent en même temps sur la glace. Ce fut le cas mercredi quand le défenseur des Penguins Jamie Oleksiak a rencontré le rude Tom Wilson sur son chemin. Celui-ci a assommé son adversaire avec un solide coup de poing durant un combat en début de partie et Oleksiak n’est pas revenu au jeu. Toutefois, malgré l’absence d’un arrière, les visiteurs ont tenu bon.

«Nous devons construire à partir de cela. C’était un match de section, contre un club que nous avons beaucoup vu. J’aime ces rencontres, qui sont intenses et émotives. Elles nous amènent à donner le meilleur de nous-mêmes», a ajouté Crosby.

«Nos gars savaient que ce serait une joute très contestée, a précisé Sullivan. Nos joueurs ont bataillé férocement et ils ont d’ailleurs applaudi Jamie après la partie. C’était bien mérité.»

Chez les Capitals, tous savent bien que les rendez-vous avec les Penguins restent particuliers. Il n’est pas question de prendre une soirée de congé.

«C’est toujours une grande lutte contre eux et comparativement à la plupart de nos affrontements de la saison, l’intensité de ce match était plus élevée par quelques degrés. C’est seulement dommage qu’on se retrouve du côté des perdants», a admis le défenseur John Carlson.