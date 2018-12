L’heure de la retraite est arrivée pour Aleksandra Wozniak

La joueuse québécoise de tennis Aleksandra Wozniak a décidé d’accrocher sa raquette et de mettre un terme à une carrière professionnelle de plus d’une décennie.

Wozniak, dont le dernier match a eu lieu en mars 2018, a effet confirmé, mercredi, qu’elle prenait sa retraite.

«Les dernières années ont été éprouvantes avec toutes les blessures, mais j’ai toujours continué de me battre parce que mon sport me passionnait encore, a-t-elle indiqué dans uncommuniqué de Tennis Canada. Aujourd’hui, j’aime toujours autant le tennis, mais mon corps ne me permet plus de performer à 100 % à un aussi haut niveau ; il est temps pour moi de tourner la page.»

«J’ai pris le temps de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Je suis maintenant prête à vivre de nouvelles expériences. Je ne sais pas encore ce qui m’attend, mais j’aimeraisbien pouvoir redonner à mon sport, puisqu’il m’a tellement apporté.»

Photo d'archives, Martin Chevalier

Beau parcours

La Québécoise avait atteint en 2009 le 21e rang mondial, ce qui est, aujourd’hui le quatrième meilleur résultat de l’histoire de tennis féminin au Canadaderrière Eugenie Bouchard (5e, 2014), Carling Bassett Seguso (8e, 1985) et Helen Kelesi (13e, 1989).

Wozniak a d’ailleurs remporté un titre de la WTA lors de sa carrière, à Stanford, où elle avait d’ailleurs vaincu en finale, la championne de Wimbledon en 2013, laFrançaise Marion Bartoli. Durant ce même tournoi, elle avait également profité de l’abandon de Serena Williams au cours des demi-finales.

La femme de 31 ans avait également atteint la finale d’un tournoi WTA au Maroc en 2007 et à Ponte Vedra Beach, aux États-Unis, en 2009, où elle avait été vaincue enfinale par la Danoise Caroline Wozniacki. En plus de son titre sur le circuit de la WTA, Wozniak a triomphé à 14 occasions lors de compétitions de l’ITF, dont le Challenger de Gatineau en 2017.

Photo d'archives, Roger Gagnon

Son meilleur résultat lors d’un tournoi majeur a été en 2009 quand elle a atteint le quatrième tour à Roland-Garros. Elle s’était alors inclinée devant Williams.

De plus, Wozniak a participé à 13 reprises à la Coupe Rogers, dont sept fois à Montréal. Elle a d’ailleurs atteint les quarts de finale en 2012, devant les siens,étant encore une fois vaincue par Wozniacki.

«Nous nous souviendrons d’Aleksandra comme d’une pionnière pour le tennis canadien féminin, a déclaré Louis Borfiga, vice-président du développement de l’élite de Tennis Canada.Ses exploits et sa détermination auront incontestablement inspiré plusieurs Canadiennes et Canadiens. Elle a démontré beaucoup de courage et d’humilité à la fin de sa carrière alors qu’elle a effectué plusieurs retours au jeu après d’importantes blessures.Aleksandra nous manquera sur le terrain, mais aussi à l’extérieur des courts. Elle fut une ambassadrice hors pair pour notre sport.»

La Québécoise a aussi représenté le Canada à plusieurs occasions sur la scène internationale, participant à 36 rencontres de la Fed Cup, un record canadien. Ses 40victoires (dont 32 en simple), contre seulement 12 revers, sont également un record canadien en Fed Cup.