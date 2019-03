Ligne de train Deux-Montagnes: la baisse de service commence lundi

MONTRÉAL – Les clients de la ligne de train Deux-Montagnes doivent réorganiser leurs journées en fonction du nouvel horaire qui entrera en vigueur lundi, et qui inclut des départs devancés, des temps de parcours allongés et même des trajets annulés.

Exo a annoncé il y a quelques semaines cette baisse de service, attribuable à l’intensification des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) dans le tunnel Mont-Royal, qui forcera les trains à circuler en voie simple sur un plus long segment.

L’annulation du train qui part à 17 h 50 du centre-ville pour aller vers Deux-Montagnes le vendredi est probablement la mesure qui aura le plus gros impact sur l’achalandage dans les trains; il n’y aura dorénavant que deux départs entre 17 h et 18 h, en pleine heure de pointe.

Cette réalité s’observera aussi du lundi au jeudi, dans une moindre mesure: les trains de 17 h 50 et de 18 h 17 pour retourner vers Deux-Montagnes ont été respectivement repoussés de 20 et 33 minutes (18 h 10 et 18 h 50), assez pour retarder considérablement l’arrivée à la maison ou pour refouler la clientèle dans le train d’avant (17 h 32).

Les matinées risquent aussi d’être chamboulées: les trains qui partaient à 6 h 20 et 6 h 50 de Deux-Montagnes vers le centre-ville ont été devancés de 15 minutes (6 h 05 et 6 h 35), assez pour créer un casse-tête dans les familles où l’horaire matinal est bien rodé.

Tous les départs touchés

Chacun des trains de la ligne de Deux-Montagnes est affecté par les modifications d’horaire, que ce soit par un décalage de l’heure de départ ou par une augmentation de la durée totale du trajet.

Celui-ci augmentera en moyenne de cinq minutes. La clientèle peut s’attendre à des prolongations ne dépassant pas huit minutes, à l’exception des gens qui prennent le train de 6 h 35 en direction Deux-Montagnes, et qui devront ajouter 18 minutes à leur temps habituel.

Exo invite ses clients à consulter attentivement le nouvel horaire en ligne sur son site web. Le transporteur a aussi modifié pour l’occasion l’horaire de sa ligne 400, un autobus express qui relie les gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin à la station Montmorency, pour y ajouter un départ et en déplacer un autre.

La ligne de Mascouche est aussi concernée par les changements d’horaire. Le temps de trajet y sera allongé en moyenne de cinq minutes, et les départs seront décalés de cinq minutes maximum par rapport à l’horaire actuel. Aucun départ ne sera annulé.

Trains annulés sur la ligne de Deux-Montagnes:

Du lundi au jeudi

Départ de 16 h 35 vers le centre-ville

Vendredi

Départ de 17 h 50 vers Deux-Montagnes

Départ de 16 h 35 vers le centre-ville

Départ de 18 h 34 vers le centre-ville

*Tous les départs de la ligne sont touchés par un décalage ou une augmentation du temps de transport. Exo encourage sa clientèle à consulter les nouveaux horaires en ligne sur son site web.