LNH: Les gagnants et perdants de la date limite des transactions

La dernière étape de la saison de la LNH est à nos portes, et les formations ont eu une dernière chance de s'améliorer, lundi.

Tandis que certaines équipes qui cognent aux séries ont profité de cette journée pour renflouer leur banque de joueurs, d'autres, tout aussi dans la course, ont préféré regarder la parade passer.

Sage décision? Seul le temps le dira.

Pour l'instant, voici les équipes que nous considérons comme «gagnantes» et «perdantes» au terme de cette journée endiablée.

Gagnants

Blue Jackets de Columbus

En plein dans la course aux séries, les Jackets ont ajouté Matt Duchene, Ryan Dzingel et le défenseur Adam McQuaid.

Leur place en éliminatoires est loin d'être assurée, mais ces ajouts leur permettront sans doute d'accéder à la danse printanière et d'espérer passer à la deuxième ronde pour la première fois de leur existence.

Predators de Nashville

On pourrait s'obstiner sur le fait que les Preds ont la meilleure défensive du circuit.

Lundi, ils ont amélioré leur top 6 offensif, en allant chercher les très efficaces Mikael Granlund et Wayne Simmonds.

Si les deux sont en mesure de relancer l'avantage numérique déficient de Nashville, les équipes de l'Ouest devront être prudentes.

AFP

Golden Knights de Vegas

C'est simple: les Knights ont acquis le meilleur joueur disponible: Mark Stone. Un attaquant complet dans la fleur de l'âge, dynamique, au gabarit imposant, en plus d'être un meneur dans le vestiaire.

Photo d'archives, AFP

Perdants

Hurricanes de la Caroline

Les Canes en surprennent plus d'un cette saison.

Sauf qu'on ne remporte pas des rondes de séries en organisant des sketchs au milieu de la patinoire après une victoire.

Les équipes en compétition directe avec la Caroline pour une place en séries se sont toutes améliorées d'une façon ou d'une autre.

AFP

Columbus a été très occupé, comme nous l'avons mentionné un peu plus haut.

Plus tôt en janvier, Pittsburgh a acquis Nick Bjugstad et Jared McCann. Lundi, ils ont solidifié leur ligne bleue avec l'ajout d'Erik Gudbranson et du défenseur de profondeur Chris Weidman.

Les Sabres, bien qu'à six points de la Caroline, ont amené le jeune défenseur droitier Brandon Montour, choix de deuxième tour en 2014.

Les Hurricanes se sont contentés d'acquérir Tomas Jurco qui, vraisemblablement, se retrouvera directement dans la LAH.

En même temps, ça roule pour eux depuis la venue de Nino Niederreiter en janvier: la Caroline affiche un dossier de 8-2-0 à ses dix derniers matchs, et Nino compte 15 points en matchs!

Le DG a peut-être simplement jugé que l'année n'était pas la bonne.

Maple Leafs de Toronto

S'il y a un maillon plus faible à Toronto, c'est certainement la défensive.

L'objectif des Leafs, dès cette année, est d'atteindre la finale. Pour réussir, ils devront possiblement vaincre le Lightning, une véritable machine à marquer des buts.

Ont-ils ce qu'il faut pour contenir l'attaque de Tampa ou même des Bruins? Disons qu'un défenseur droitier de plus, ça n'aurait pas fait de tort.

Sans être des perdants au sens propre du terme, ils auraient pu se faciliter la tâche en ajoutant un défenseur.

Photo AFP

Stars de Dallas

En décembre, des dirigeants de l'équipe ont publiquement insulté et critiqué deux des vedettes de l'équipe, Tyler Seguin et Jamie Benn, en raison de leur production déficiente.

Avançons deux mois plus tard: Seguin compte désormais 58 points en 62 matchs, mais pour Jamie Benn, c'est encore difficile (41 points en 61 matchs, seulement 21 buts).

Photo AFP

Oublions les statistiques individuelles: les Stars sont au plus fort de la course au meilleur deuxième dans l'Ouest qui se dessine entre le Wild, l'Avalanche et, dans une certaine mesure, les Coyotes.

Pourquoi n'ont-ils donc pas décidé de faire l'acquisition d'un autre attaquant, surtout lorsqu'ils ont appris que Mats Zuccarello, fraîchement arrivé au Texas, sera sur la touche pendant 4 semaines?

On peut penser qu'ils espéreront rester dans la course jusqu'au retour du rapide ailier.