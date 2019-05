L’Ontario augmente la limite de vitesse à 110 km/h sur une portion de l’autoroute 417

LONDON, Ontario – La limite de vitesse sera augmentée à 110 km/h dès le milieu de septembre sur l’autoroute 417, entre Ottawa/Gloucester et la frontière entre le Québec et l'Ontario, a annoncé le gouvernement ontarien vendredi.

Il s’agit d’un projet pilote visant à améliorer la circulation et la sécurité sur les routes provinciales. Outre la 417, sont aussi concernées l’autoroute 402, de London à Sarnia, et l’autoroute Queen Elizabeth (QEW), de St. Catharines à Hamilton.

«Les résultats des projets pilotes et tous les commentaires reçus au cours des consultations seront pris en compte dans le cadre du processus décisionnel final», a dit le ministre ontarien des Transports, Jeff Yurek.

«La sécurité est la priorité du gouvernement et chaque emplacement des projets pilotes a été soigneusement choisi en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris pour sa capacité à permettre des limites de vitesse plus élevées», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce projet pilote, il y aura une augmentation des messages d’avertissement ainsi que l’installation de nouveaux panneaux qui permettront de s’assurer que les automobilistes sont au courant des endroits où les limites de vitesse ont été modifiées.

Les autorités ontariennes ont rappelé qu’il y a actuellement six autres provinces du Canada qui ont déjà augmenté les limites de vitesse à 110 km/h ou plus sur certaines autoroutes.

Si, en Colombie-Britannique, la vitesse a été augmentée à 120 km/h en 2014, en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et Saskatchewan, la limite a aussi été augmentée à 110 km/h sur certaines autoroutes.