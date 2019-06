L'ordre d'évacuation enfin levé à Rigaud

RIGAUD – Près de deux mois après avoir été inondés, les sinistrés de Rigaud ont eu droit à une nouvelle encourageante lundi avec la levée de l'ordre d'évacuation.

«Il y a plusieurs résidences, maintenant, qui sont accessibles, qui ne sont plus isolées, donc je crois que les gens commencent à réintégrer tranquillement», a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie de Rigaud, Daniel Boyer, en entrevue à TVA Nouvelles.

Les propriétaires retournent chez eux peu à peu, mais en se retirant, l'eau révèle l'ampleur des dégâts. Ce sont encore 100 maisons qui restent inondées et 68 personnes qui vivent encore à l'hôtel ou aux résidences étudiantes du Collège Bourget.

Jacques Boulard vivait à l'hôtel depuis un mois et demi. Lundi, la Ville a voulu le déménager aux résidences du Collège Bourget.

«La Croix-Rouge m'a dit que la Ville exigeait que j'aille au Collège Bourget, qu'il fallait que je signe les règlements et j'ai refusé de les signer, donc ils m'ont dit: "Tu ne peux pas y aller." Depuis, je me promène à gauche et à droite».

M. Boulard cache mal son découragement. Sa propriété est ravagée. Les événements des derniers mois ont ébranlé son couple. Son histoire résume le drame de beaucoup des sinistrés. L'eau s'est retirée ici, mais rien n'est terminé.

«Mettons qu'on n'aura pas de vie encore pour un an. On met la vie sur pause encore pour un an, pour essayer de réparer tout ça, se relever les manches et continuer. On ne peut pas rien faire d'autre», a-t-il confié.