Magasinage de sapin et Bye Bye 2018 avec Zen Bamboo

C’est au milieu de leur fin de session que je rencontre trois des quatre boys de Zen Bamboo pour choisir un sapin de Noël. Je leur enseigne la procrastination. «Après je dois préparer mon oral de mandarin», dit Simon Larose, chanteur du groupe.

Après Volume 1 et Volume 2, sortis en 2017, les boys y sont allés d’un Volume 3 et d’un Volume 4 en 2018, des EP qui ne sont pas des albums.

Oh non! Des projets qui ont fait évoluer la bande jusqu’à un album qui verra le jour en 2019.

Dans les sentiers de neige, on jase de l’année qui se termine.

Élise Jetté

«J’ai fait le solo de Tête d’ange en bodysurfing trois fois cette année. C’était fou. On m’a échappé deux fois», lance Simon. Un moment fort. «On arrive à des shows en régions et il y a plein de gens qu’on ne connait pas», dit Xavier. «À la Vitrola, les gens ont chanté des pièces inespérées au mot près, des chansons récentes. J’étais quasiment gêné et je me disais que c’était beaucoup de leur part», renchérit Simon.

Les quatre EP, plutôt qu’un album, ça a permis plusieurs explorations. «Au début, on pensait qu’on était révolutionnaire en faisant ça. Finalement on n’est pas les premiers ni les derniers à avoir fait ça, avec des titres farfelus. C’était pas un éclair de génie, mais ça nous a fait avancer», explique Simon.

Élise Jetté

Le quatuor entretient une aura de perpétuelle jeunesse et un aspect risible assumé, tout en proposant une musique qui n’est pas forcément en accord avec cet «emballage». C’est une méthode que le groupe compte conserver. «Notre band est un peu ridicule, avoue Simon. Notre nom de band n’est pas génial, mais c’est une bonne joke. On pense que la façon dont du emballes le fruit de ton travail, au final, c’est pas si important. Les gens attribuent du sens à cette nécessité plus marketing que créative. Ça dévie de l’essentiel pour nous qui est la chanson.»

Les gars ne veulent pas qu’on perde de vue que c’est de la musique créée dans un sous-sol par des jeunes du secondaire. «Comme a dit Loud à Tout le monde en parle, c’est un peu un gage de confiance que le nom soit poche parce que ça veut dire que c’est un rêve d’adolescent qui devenu presque un emploi à temps plein organiquement. C’est juste du positif», dit Charles-Antoine.

Élise Jetté

Les Zen Bamboys trouvent important qu’on fasse la distinction entre prendre son travail au sérieux et se prendre au sérieux. «Il faut prendre le travail au sérieux, mais pas se prendre au sérieux c’est difficile de faire la part des choses, mais c’est crucial. Il faut constamment se rappeler que c’est farfelu comme situation d’avoir le privilège ridicule d’être sur une scène avec l’attention des gens pendant une heure», admet le chanteur.

Le Bye Bye 2018 de Zen Bamboo parlerait de quoi?

«Si t’as pas d’album au Québec, tout le monde se fout de toi, lance Simon.

Donc je pense pas que le Bye bye parlerait de nous. Mais le sketch, ça pourrait être les auteurs du Bye Bye, dans une salle, en train de se dire des idées et ça serait vraiment des idées poches et là le producteur pourrait rentrer et dire quelque chose d’encore plus poche et là tout le monde rirait même si tout est poche.»

Élise Jetté

Plus sérieusement, le groupe pense que sa force est à double tranchant: ils font tout eux-mêmes. «Il y a trop de talents spécifiques à Montréal pour qu’on puisse faire quoi que ce soit seuls en nous imaginant que c’était la bonne décision, affirme Simon.

On pourrait donc avoir un sketch de nous en train de faire notre propre sauce à spag les quatre ensembles. Elle n’est pas si bonne que ça, mais au moins on peut mettre notre nom dessus. Il faut arrêter d’être consanguin musicalement. Il faut inviter les gens qui ont du talent. Par exemple, David Marchand ou David Marchand ou David Marchand. Il y a plein de talents. On pourrait demander aux gens de venir nous aider pour la suite.»

Élise Jetté

2019 sera l’année de l’album complet

L’enregistrement surviendra au début de l’année et tout est déjà prêt. «On a l’argent et le temps pour faire un bon disque. On a toujours travaillé dans l’urgence et sans budget, raconte Simon.

Je ne pense pas à des instrumentations très denses. Pas d’empilage de couches, mais plus des perfectionnements de chaque chose. C’est comme Mark Twain qui disait “j’avais pas le temps d’écrire une courte lettre, j’en ai écrit une longue”. C’est plus long d’empiler quatre instruments correctement que douze. On travaille en couches plus par manque de temps.»

Les collaborations extérieures seront donc nombreuses pour le premier album complet de la formation: «C’est comme faire un enfant avec ton cousin: ça peut être correct, de rester dans la famille, mais il y a peut être des chances que ton enfant soit handicapé aussi. Ça serait du gaspillage de ne pas aller voir les autres musiciens et sortir de la famille. On remet notre vie en entier en question. Notre objectif est de faire le meilleur album de tous les temps.»

Élise Jetté

Une chose est certaine, il est impossible de ne pas croire en toute l’énergie que les gars ont l’intention de déployer pour ce disque-là. «Les deux mois qui s’en viennent, c’est le truc le plus important qui ne nous est jamais arrivé», ajoute Simon.

BALADE DANS LES SAPINS VERTS

C’est quoi votre chanson de Noël préférée?

L’album de Noël de Charlie de Brown et la chanson du vieux rockeur dans Love Actually.

On écoute ce film-là (Love Actually) chaque année!

Est-ce que vous faites des sapins de Noël chez vous?

Non, parce que si tu coupes un sapin, tu ne peux plus récolter l’eau d’érable.

C’est quoi votre tradition principale à Noël?

On va à Saint-Zénon chez Xavier. Simon va faire de la bouffe asiatique végé. Quelque chose au lait de coco et Charles-Antoine du spaghetti carbonara. C’est la seule chose qu’il fait bien.

Quand t’es en couple, faut que tu ailles dans la famille de l’un et de l’autre à Noël. Nous on doit aller dans la 3e famille qui est nous quatre.

Ça ne serait pas un vrai Noël si on n’était pas tous les quatre réunis avec des chandails de Noël.

Élise Jetté

Le 31, normalement, on est toujours tous les quatre.

Ce qui se passe? On est chauds.

L’an passé, on était à l’Esco. Nos bouteilles gelaient dehors. Beaux souvenirs.

Vous n’êtes jamais tannés de vous voir?

On est plus amis qu’on n’a jamais été. C’est la première année qu’on fait des vraies tournées. C’est un test dans un couple de partir en voyage. On l’a fait cette année. Nous c’est l’harmonie totale.

Élise Jetté

Vous voulez quoi pour Noël?

Rien. C’est une déformation professionnelle, mais nous, le bonheur que la musique nous apporte, c’est pas matériel.

Notre bonheur est dans un instant.

Ça nous a contaminés, on a de plus en plus de misère à avoir du bonheur en achetant des choses.

Il y a d’autre façon de démontrer son amour à quelqu’un qu’en lui achetant des savons chez Lush.