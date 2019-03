Malgré ses succès, John Tavares reste modeste

Les Maple Leafs de Toronto ont éprouvé certaines difficultés sur la patinoire récemment, mais heureusement pour eux, l’attaquant John Tavares continue de répondre aux attentes sans trop faire de vagues et permet à ses coéquipiers de souffler un peu.

La troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock avait échappé cinq de ses sept dernières parties avant d’affronter les Panthers de la Floride, lundi. Or, Tavares a pris les choses en main grâce à quatre buts, menant les siens vers un gain de 7 à 5. L’ancien capitaine des Islanders de New York a porté à 45 son total de filets cette saison et il pourrait atteindre le plateau des 50 pour la première fois de sa campagne.

Cependant, ce possible fait d’armes ne constitue pas la priorité à ses yeux.

«Changer mon état d’esprit n’est pas ce qu’il faut faire actuellement, selon moi. Je veux seulement me concentrer pour améliorer notre jeu sur une base quotidienne et travailler avec mes partenaires de trio [Mitchell Marner et Zach Hyman]. J’essaie d’être constant et meilleur», a-t-il affirmé au site NHL.com

«Si je me rends à 50, ce sera bien. Cela montrerait qu’on peut aider le club en contribuant à l’attaque, a-t-il ajouté. Évidemment, c’est un nombre significatif dans notre ligue pour différentes raisons. Si ça arrive, tant mieux, mais la clé est de récolter des victoires.»

Une chimie qui fonctionne bien

Aussi, la combinaison Marner-Tavares-Hyman semblait déjà au beau fixe pendant le camp d’entraînement. Selon les principaux intéressés, chaque membre du trio connaît son rôle, ce qui facilite le plan de match.

«Je m’efforce de sortir la rondelle du coin et je laisse ces gars-là effectuer les jeux. C’est un peu comment je décrirais le tout», a mentionné Hyman, qui se dit impressionné par le professionnalisme de Tavares.

«Ce qui m’épate, c’est ce qu’il apporte chaque jour. Il est tellement soucieux des détails. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je constatais tout le temps qu’il consacrait pour se préparer à se diriger sur la patinoire et vérifier toutes les petites choses importantes. Il veut jouer dans cette ligue pendant longtemps et il prend soin de lui. C’est plaisant de le voir connaître du succès.»

De son côté, Tavares se sent redevable à l’égard de ses deux comparses. Il doit accomplir son boulot pour aider l’ensemble du trio.

«Avec les joueurs évoluant à mes côtés, et le type de formation que nous possédons, on peut réaliser tellement de jeux. Vous devez uniquement tenter de vous démarquer, a-t-il dit. Il s’agit donc de se retrouver près du filet en avantage numérique et essayer de me placer aux bons endroits pour profiter des rondelles libres. Il faut être capable de saisir ce que les autres gars feront lorsque le disque se trouve proche du filet afin d’être prêt à accepter une passe.»