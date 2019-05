Marilou de Trois fois par jour vient de franchir une étape importante pour son entreprise

L’entrepreneure et blogueuse Marilou Bourdon, aussi connue sous le nom de Marilou, sort de chez le notaire et ça s’annonce positif.

Cette dernière a publié sur ses réseaux sociaux deux photos ayant comme légende une nouvelle grandiose pour l’entrepreneure.

La femme d’affaires vient tout juste de faire l’acquisition d’une toute nouvelle bâtisse commerciale. Elle prévoit la rénover et la modifier afin d'y centraliser toutes les activités de sa compagnie, Trois fois par jour.

Marilou prévoit également ouvrir une première boutique physique à cet endroit pour vendre ses produits.

D’ailleurs, une équipe de production la suit déjà pour filmer tout ce beau projet pour la série Une étape à la fois 2, diffusée sur Tou.tv

Décidément, la femme d’affaires n’arrêtera jamais de nous surprendre positivement. On se souvient qu’elle avait commencé sa carrière comme chanteuse et qu’en 2013, elle lança son fameux et très populaire blogue culinaire Trois fois par jour.

De nos jours, Marilou propose plusieurs produits, dont des livres de recettes qui redonnent le plaisir de bien manger, un magazine sous le même thème et une boutique en ligne offrant des produits entièrement québécois.

Parlant de son succès, Marilou dit d'ailleurs: «J’ai toujours été naïve dans la prise de mes décisions d’affaires, mais je pense que ça m’a servie».

Elle a bien raison, et on lui souhaite que ce nouveau projet se déroule bien!