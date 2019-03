"Une course à la chefferie dès que possible"

Alors que le PLQ se retrouve sans chef ni président, le président des jeunes libéraux, Stéphane Stril, affirme qu'il faut lancer la campagne à la chefferie le plus tôt possible.

En entrevue à l'émission Là haut sur la colline, le président des jeunes libéraux a expliqué que l'échéancier d'une course à la direction du parti serait au coeur des frictions qui auraient menées à la démission du président du PLQ, Antoine Attallah,vendredi dernier.

Stéphane Stril est d’avis qu’une course doit être lancée au début de 2020.

Or, tous ne sont pas de cet avis.

"La chefferie n'a pas encore commencé officiellement, mais dans les faits, dès le lendemain des élections, il y déjà des potentiels candidats (...)," a-t-il expliqué.

"Plus ça traine, plus ça dure, plus il y a des risques que ça laisse des cicatrices (...)", explique Stéphane Stril qui rappelle que le prochain candidat devra être capable d'incarner les valeurs de la jeunesse.

Parmi les candidats pressentis, on compte Dominique Anglade, André Fortin et Marwa Rizqy.

Rappelons que cette dernière s'est excusé au nom de son parti pour les années d'austérité, un geste que Stéphane Stril a qualifié de rafrichissant

Écoutez l’entrevue de Stéphane Stril sur QUB radio: