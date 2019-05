Maternelle 4 ans: un casse-tête pour les chauffeurs d’autobus

L’arrivée en grand nombre d’enfants de 4 ans dans les autobus scolaires au cours des prochaines années représente un véritable casse-tête pour les chauffeurs. Du financement supplémentaire qui permettrait d’offrir un transport mieux adapté aux tout-petits est réclamé, pour des raisons de sécurité.

C’est la position qu’est venue défendre en commission parlementaire la Fédération des transporteurs par autobus, mercredi.

Avec les 314 classes de maternelle 4 ans qui existent présentement dans le réseau scolaire, des centaines enfants de quatre ans sont déjà transportés chaque jour dans des autobus jaunes et les préoccupations sont grandes, a affirmé le président de la Fédération, Luc Lafrance.

Marche trop haute à l’entrée dans l’autobus, enfants qui n’arrivent pas à tenir assis sur le banc et qui glissent vers le fond de l’autobus, besoins d’encadrement.... Les situations sont parfois «cocasses», parfois «inquiétantes».

«Tant mieux s’il n’est rien arrivé avec cette clientèle-là encore, on va toucher du bois. Il n’est rien arrivé, mais plus il va y avoir d’élèves, plus il va y avoir de risques», a lancé M. Lafrance,

Les enfants plus jeunes demandent davantage de vigilance pour le chauffeur d’autobus, qui doit déjà gérer en moyenne 65 enfants par véhicule, tout en conduisant, a-t-il souligné.

À chaque fois qu’un chauffeur doit quitter les yeux de la route pour regarder dans son rétroviseur afin d’avertir ou de surveiller un élève, il y a un enjeu de sécurité, rappelle la Fédération. Les petits auront besoin de davantage d’encadrement, si bien que le chauffeur va devenir être appelé à devenir «un accompagnateur», selon M. Lafrance.

Déjà aux prises avec des difficultés de recrutement, l’arrivée d’enfants de 4 ans dans les autobus scolaires n’aidera pas à retenir ou recruter du personnel, bien au contraire, a ajouté la Fédération.

Un transport mieux adapté

Pour des raisons de sécurité, la Fédération réclame du financement supplémentaire afin que les enfants de 4 ans soient transportés en berline ou en mini-bus, et non en autobus scolaire régulier avec les autres élèves, âgés de 5 à 12 ans.

«Ça serait «plus sécurisant» que ces enfants soient transportés dans un système à eux», a affirmé M. Lafrance, puisque les bancs sont davantage adaptés à leur petite taille.

La Fédération n’a toutefois pas été en mesure pour l’instant de chiffrer les coûts d’une telle demande.