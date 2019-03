«Merci» : Philippe Bond ne change pas

Philippe Bond est maintenant papa, il approche la quarantaine... Mais il n’est pas devenu plus mature pour autant. Son troisième spectacle, Merci, rend compte de ses nouvelles réalités dans l’énergie juvénile qui le caractérise. Dommage que ses récits manquent parfois de substance et de personnalité.

C’était la première montréalaise de Merci, au Théâtre St-Denis, mercredi. On avait hâte de constater l’évolution du comique depuis le lancement de Philippe Bond 2, son précédent «one man show», à l’automne 2014, lui qui a traversé nombre d’expériences de vie depuis quatre ans et demi.

La réponse est rapidement venue: Bond stagne dans ses sujets comme dans sa posture et son débit. Il ne se réinvente nullement dans Merci, mais ses qualités de conteur sont intactes.

Après plus de 10 ans de carrière, le garçon parle encore beaucoup de sa famille, particulièrement de son père (ses parents se font reconnaître dans la rue!) et ses «punchs» sont rarement très surprenants.

En revanche, dans le créneau de l’anecdote puisée à même le quotidien (une dose d’Epipen, un pic-bois, une visite chez le notaire lui créent du contenu) et rendue avec panache, Bond est passé maître.

Peu de gratitude

Pourquoi le titre Merci ? On se le demande. Outre un court segment d’entrée de jeu, où Bond taquine des personnes du public qui le saluent de drôles de manières lorsqu’ils le croisent, et l’inévitable festival de remerciements qui clôt toute première médiatique, le thème de la gratitude n’est que peu présent dans ce tour de blagues d’une centaine de minutes. Et ce, même si la prestation s’ouvre sur un mur de Merci écrits dans différentes calligraphies.

Évidemment, la venue de bébé Axel, au début août dernier, a fourni quantité de matériel à notre homme pour ses nouveaux monologues, écrits par lui-même et rehaussés par Sylvain Larocque à la script-édition.

Du matériel déjà entendu à maintes reprises, dans d’autres mots, chez d’autres humoristes, mais qui a eu l’heur de plaire au public du Théâtre St-Denis, mercredi.

Fiston, un poupon de «8 livres, 7 onces, 53 centimètres» à la naissance, tellement long qu’il «n’arrêtait plus de sortir à l’accouchement» («Il est né les 27, 28 et 29 juillet»), inspire beaucoup son géniteur, qui délire longuement sur les changements de couches (et le «haut rendement» de l’enfant à cet égard), l’absence de vie sexuelle qui a découlé de l’arrivée de l’héritier, son dégoût du placenta qu’on lui a offert de rapporter («Même Ricardo n’a pas de recette de placenta!»), la prise de poids de sa conjointe et le tire-lait qu’elle utilise.

Bref, rien de bien neuf à se mettre sous la dent ici. Philippe Bond s’avère toutefois réellement drôle lorsqu’il raconte qu’il avait commencé à hurler des «phrases de parents» avant même que sa copine n’accouche. «On ne court pas autour de la piscine», criait-il dans sa cour, cet été... alors qu’il n’y avait ni chérubin, ni piscine à l’arrière de chez lui.

Cette portion constitue le point central de la première partie de Merci. Les thématiques s’enchaînent ensuite avec fluidité, mais sans réelle étincelle, dans le discours de Bond, qui revient notamment sur ses folles années professionnelles, où il cumulait des contrats à la radio et à la télévision. Il aborde le fait de vieillir et relate une résolution de crevaison qui a bien sûr dégénéré (tout dégénère dans le monde de Philippe Bond).

Capable d’improviser avec l’assistance, Philippe Bond fournit quelques bons moments en interagissant avec des spectateurs dissipés. Hélas, ces instants amusants n’ont pas racheté la facilité de numéros qu’on oubliera facilement.

Philippe Bond présentera Merci en supplémentaires au Théâtre Jean-Duceppe, les 25 et 26 juillet, dans le cadre du Festival Juste pour rire. Toutes les dates de sa tournée sont sur son site web (philippebond.com).