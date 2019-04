Meurtres à Pompano Beach: des mesures pour rassurer les résidents

Les propriétaires du parc de maisons mobiles de Pompano Beach, en Floride, où ont été assassinés un couple de Québécois n’ont pas tardé avant de mettre en place des mesures pour assurer une meilleure sécurité pour tous les résidents.

Le 22 mars dernier, Marc-Aurèle Gagné, 80 ans, et sa conjointe Rita Fortin, 78 ans, de Saint-Côme-Linière, ont été retrouvés sans vie dans leur maison, après plusieurs jours sans donner de nouvelles. C’est un voisin inquiet qui a fait la macabre découverte.

Des résidents de l’endroit n’avaient pas tardé à soulever des problèmes de sécurité au parc en question, le Golf View Estates. Par exemple, ils déploraient que l’endroit ne soit plus clôturé. La clôture avait en effet été arrachée lors du passage d’un ouragan et n’avait jamais été remplacée. Des vols et des introductions par effraction avaient déjà été rapportés, mais aucun crime majeur ne s’y était produit.

Bianca Maillette, une Québécoise qui habite là-bas, a confié que les gestionnaires de l’endroit ont pris les inquiétudes au sérieux.

«Les propriétaires de Golf View nous ont convoqués pour une réunion dans le parc, un meeting pour nous dire comment ça allait se passer», a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission «Le Québec Matin». Ils ont fourni lumières et détecteurs de mouvement à tous les résidents, et ils assurent également une sécurité 24 heures sur 24, selon Mme Maillette.

Par ailleurs, ils ont mis fin à des chantiers de construction «qui n’étaient pas conformes, qui n’avaient pas de clôture».

Aussi, «chaque personne qui rentre dans le parc est arrêtée, de 2 h de l’après-midi à 2 h du matin», et elle doit s’identifier. «Si elle ne peut pas s’identifier et que personne ne vient la chercher de l’intérieur du Golf View, elle ne peut pas rentrer», a-t-elle précisé.

Des caméras de surveillance prennent une photo de la plaque d’immatriculation des véhicules qui sortent ou entrent du parc de maisons mobiles.

Toutes ces mesures, qui sont déjà en vigueur, ont été ajoutées «sans aucun frais» pour les résidents, se réjouit Mme Maillette, qui sent que les propriétaires ont pris la situation au sérieux.

Ce drame récent n’a pas entamé l’attachement de la femme pour cet endroit, qui a d’ailleurs déjà été victime d’une entrée par effraction. «On est bien dans ce parc-là, on a des bons services, c’est un parc qui est propre», décrit-elle.

«C’est sûr que maintenant, on barre nos portes, a-t-elle ajouté. On était un petit peu plus sereins il y a quelques années, mais les gens s’appauvrissent, vous savez... C’est plus dur pour tout le monde.»