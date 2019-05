Milaydie et Justin de XOXO sont-ils à nouveau en couple?

C’est ce week-end que se déroulait la toute première édition du festival Metro Metro, présenté par Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet. Cardi B, Dead Obies ainsi que Snoop Dogg étaient invités à l’événement très attendu des vedettes québécoises.

Photo AFP

Plusieurs créateurs de contenus, comme Elisabeth Rioux, Catherine Paquin, Ludivine Reding et Lucie Rhéaume, se sont déplacés au rassemblement musical. Sans surprise, les vedettes ont été nombreuses à partager des moments qui se déroulaient durant cette journée. Or, certaines stories se sont démarquées plus que d’autres.

C’est le cas de Milaydie Bujold et Justin Tremblay, ancien participant de la téléréalité XOXO. Les anciens tourtereaux, qui semblent passer beaucoup de temps ensemble récemment, ont-ils confirmé qu’ils formaient à nouveau un couple? Tout porte à croire que oui.

Dans une ambiance festive, Justin Tremblay a dévoilé un moment en compagnie de la jolie brunette. Le baiser entre les ex n’est pas passé inaperçu, et quelques internautes ont tiré des conclusions hâtives.

Même si les principaux intéressés n’ont pas encore confirmé avoir donné un second souffle à leur relation amoureuse, une chose est certaine, la chimie était au rendez-vous!

Rappelons que la rumeur circule depuis le mois de mars, lorsqu’ils se sont envolés pour la Turquie avec une gang de créateurs de contenus.