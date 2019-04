«Minecraft» dévoile enfin sa date de sortie au cinéma

Le jeu vidéo Minecraft débarquera sur le grand écran le 4 avril 2022 après une succession de départs qui ont entraîné du retard sur son développement. Peter Sollett réalisera cette adaptation produite par l’un des producteurs de «Lego Ninjago, le film».

Les fans de Minecraft vont devoir prendre leur mal en patience pour découvrir l’adaptation du célèbre jeu de construction sur grand écran. Les studios Warner Bros viennent de décaler sa date de sortie au cinéma pour le 4 avril 2022, soit trois ans après sa date initiale. À l’origine, une première date avait été fixée au 25 mai 2019, avant d’être finalement repoussée.

Un retard dû en grande partie à de nombreux changements au sein de l’équipe et de la distribution. Après avoir acquis les droits du jeu vidéo en février 2014, Shawn Levy, l’un des réalisateurs de Stranger Things, avait été choisi pour piloter le projet avant de quitter la production un an plus tard. Peu de temps après, c’est Rob McElhenney (It's Always Sunny In Philadelphia) qui avait laissé sa place de réalisateur. Finalement, Peter Sollet (Freeheld) signera cette adaptation tant attendue.

Du côté de la distribution, Steve Carell (The Office) s’est vu contraint de faire une croix sur ce projet pour des raisons d’agenda trop chargé. Pour le moment ni la distribution ni l’intrigue n’a été dévoilée.

Quant à la production, les studios Warner Bros se sont entourés du producteur de Lego Ninjago, le film Roy Lee, de celui de Justice League Jon Berg et du studio suédois de jeux vidéo Mojang à qui l’on doit la création du jeu Minecraft.

Lancé en 2011, le jeu vidéo Minecraft propose plusieurs modes de jeu tels que « créatif », «survie», «extrême», «aventure» et «spectateur» . Les joueurs peuvent exploiter les ressources naturelles présentes dans le jeu pour construire leur propre monde et le modifier en ajoutant ou supprimant des blocs. Un jeu qui n’est pas sans rappeler un autre jeu: LEGO, déjà adapté au cinéma.