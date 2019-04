<i>MLB The Show 19</i>: un grand chelem

Le jeu défensif amélioré ainsi que les nombreux nouveaux modes de jeu rapide font de MLB The Show 19 un titre auquel on jouera jusqu'en octobre et encore plus, lorsque les séries du baseball majeur battront leur plein.

Commençons par une légère précision: je suis un «fan fini» de baseball et de simulations sportives. En fait, la raison qui m'a poussé à me procurer une PlayStation, c'est la franchise The Show.

Nul besoin de vous dire que j'étais très excité lorsque PlayStation m'a fait parvenir une copie du jeu.

Pour vous mettre un peu au parfum, j'ai rencontré à Toronto Ramone Russell, designer du jeu, quelques jours avant la sortie pour étaler les nouveautés.

Comme il s'agit d'une franchise annuelle, cette critique se concentrera sur les nouveautés.

Chaque saison, San Diego Studio en ajoute un peu plus, s'approchant toujours davantage de la perfection. Il s'agit du compagnon parfait pour les férus de baseball qui suivent attentivement la saison.

Évidemment, ceux qui n'ont rien à cirer du baseball risquent de trouver le temps long en y jouant (duh!).

Or, pour les fans de longue date ou encore les amateurs de balle ronde qui disputent leurs premières manches virtuelles, MLB The Show 19 offre une prise en main simple, mais un bon défi, et les ajouts garderont les anciens au bout de leur manette pendant de longues heures.

Pour rouler jusqu'en séries

Ce qui vole vraiment le show (on s'excuse), c'est le nouveau mode March to October.

Comme Ramone m'a expliqué, les joueurs adorent le mode franchise. Il n'y a qu'un seul problème: vu la longueur de la saison et la détermination requise pour en compléter une sur sa console, pratiquement aucun ne remportait la Série mondiale.

C'est là que cette nouveauté prend tout son sens.

Dans March to October, il vous suffit de sélectionner votre équipe préférée et de jouer divers moments clés de la saison.

Photo PlayStation

Les formations sont classées selon leur possibilité de remporter les grands honneurs. Par exemple, les Orioles de Baltimore sont catégorisés «longshot», tandis qu'une équipe comme les Yankees de New York fait partie des favoris.

Dans mon cas, j'y suis allé avec les Brewers, une équipe à prendre au sérieux, mais pas tout à fait au niveau des super puissances comme les Red Sox et les Astros.

Immédiatement, on me lance en situation de jeu. Débutant en sixième manche, je dois remporter mon match d'ouverture contre les Cardinals.

Si je réussis, un «boost» de momentum affectera positivement mon équipe pendant les matchs qui sont simulés. Tout dépendant de la façon dont je remporte la rencontre, cet avantage sera plus prononcé. Vous l'aurez compris, l'inverse s'applique.

Photo PlayStation

C'est extrêmement addictif. Les situations auxquelles on fait face sont assez variées, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de tourner en rond. En fait, quelque 150 scénarios différents peuvent affecter notre campagne. Il s'agit d'un nombre impressionnant pour un jeu de sport.

Par exemple, nous pouvons être appelés à conserver l'avance avec deux manches à jouer, compléter le match parfait d'un de nos lanceurs partants, ou, encore, contrôler un seul joueur pendant une rencontre pour améliorer ses habiletés de base de façon permanente pour le reste de la saison.

La longueur de ce mode semble plus que raisonnable: après une dizaine d'heures de jeu, je viens tout juste de passer la date limite des transactions. Je suis en plein mois d'août, soit les semaines déterminantes dans la course aux séries.

Contrairement à l'interminable mode franchise, je me sens émotionnellement investi chaque fois que mes joueurs foulent le terrain. C'est pour ça que nous sommes des amateurs de sport, non?

Comme dans la «vraie vie», les affrontements entre rivaux de division sont significatifs. Plus que la saison avance, plus qu'on se réjouit de voir nos élus remporter ces duels, puisqu'ils ont une incidence directe sur nos chances de faire les séries.

Que ce soit le dernier retrait du match ou encore lorsque notre frappeur numéro 4 s'amène au bâton avec les buts remplis et son équipe en retard par trois points, on a vraiment envie de tout faire pour gagner.

Un «pop-up» dans un moment crucial vous fait soupirer; un circuit victorieux en fin de neuvième vous fera bondir de votre siège.

C'est rapidement devenu l'un de mes modes favoris, peu importe le jeu de sport. Vu le nombre auxquels je joue annuellement, ce n'est pas peu dire.

On vous encourage à y rejouer, puisque des récompenses intéressantes (notamment des cartes diamant pour le mode Diamond Dynasty) sont exclusives à chaque équipe.

«Challenge accepted».

Photo PlayStation

Vite entré, vite sorti

Visiblement, San Diego Studio avait un objectif en tête: raccourcir la durée des matchs et offrir des options de jeu moins longues.

Ils ont réussi haut la main avec March to October, tout comme avec Moments, un autre nouveau mode inclus dans «The Show» 19.

Dans le cas de Moments, rapide ne veut pas dire facile. Loin de là.

Les passionnés de baseball derrière le développement du jeu connaissent le sport et les moments significatifs, ça ne fait aucun doute.

Que ce soit les débuts de Willie Mays dans la MLB, l'arrivée de Bryce Harper dans les majeures, ou encore le parcours exceptionnel des Cubs en 2016, vous devrez vous surpasser pour compléter tous les objectifs.

Tandis que certains s'étirent sur quelques matchs, d'autres ne sont qu'une seule présence au bâton. Par exemple: répéter l'exploit de José Bautista en 2015 pendant les séries de division 2015 contre les Rangers: un circuit de trois points et son fameux «bat flip» qui a mis le feu à cette rivalité.

En tant que partisan des Jays, celui-là était particulièrement satisfaisant à compléter.

Bref, vous voyez le genre. Encore une fois, c'est une façon rapide de profiter de tout ce que MLB The Show a à offrir, récompenses de jeu intéressantes et tranches d'histoire en prime.

Un réalisme inégalé

C'est bien beau, les nouvelles possibilités pour s'amuser, mais qu'en est-il du moteur de jeu?

Alors qu'en 2018, le studio s'est affairé à améliorer les différentes animations et possibilités en défensive lorsqu'on lançait la balle, la version 19 s'occupe maintenant des attrapés et du jeu en défensive.

Photo PlayStation

Comme Ramone me l'a si bien dit, «on veut que si votre équipe s'écroule, ce soit en raison de vos erreurs et non des nôtres».

Une centaine de nouvelles animations ont été ajoutées. La prise de décision se fait en fonction de la vitesse du frappeur, ce qui donne droit à des relais beaucoup plus réalistes. Si Yadier Molina frappe un roulant à l'avant-champ, le joueur qui récupère la balle prendra davantage son temps que si Billy Hamilton sprinte vers le premier coussin.

En terme de jouabilité, ça se traduit par des joueurs plus réactifs et moins de frustration. D'un point de vue de la présentation, c'est un petit élément qui permet à MLB The Show d'être encore plus appréciable.

Les défenseurs élites se démarquent enfin du lot, contrairement aux années précédentes. C'est notamment possible grâce au système «situationnal awareness 2.0». Plus la statistique défensive d'un joueur est élevée, plus ses chances de faire un faux départ lorsque la balle est frappée diminuent. Des gars comme Mookie Betts, Kevin Pillar et compagnie sont désormais des atouts précieux en défensive.

Ce n'est pas parfait: nos voltigeurs semblent parfois avoir un pois vert dans la boîte crânienne, ce qui fait en sorte qu'ils laissent à l'occasion tomber des chandelles à côté de leur gant.

Rien de bien alarmant, mais définitivement un élément qui sera révisé la saison prochaine.

Ma note finale: 9,5/10

«The Show» est tout simplement la meilleure franchise sportive sur consoles de la décennie. Et ce n'est même pas serré. La nouvelle édition s'assure de nous le rappeler. Tout fan de baseball qui se respecte et qui possède une PS4 se doit de détenir ce jeu ou, du moins, l'essayer pendant quelques heures.